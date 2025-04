Confira quantos jogos Neymar ainda tem pelo Santos antes do fim do contrato

O atacante do Santos Neymar está fora do duelo contra o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será neste domingo (06), às 20h30, na Vila Belmiro. A partida marca o retorno do Peixe em casa na competição após o título da Série B do ano passado.

O camisa 10 se recupera de um edema na coxa esquerda e neste momento faz um trabalho de fortalecimento muscular com o Departamento Médico do Santos. O staff pessoal do Menino da Vila também trabalha em conjunto com a comissão técnica do Alvinegro.

A expectativa é de que ele volte a treinar com o elenco na semana que vem para estar à disposição de Pedro Caixinha no próximo domingo (13), na partida contra o Fluminense, no Maracanã.

Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho de 2025. Clube sonha com permanência até a Copa de 2026. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

O capitão santista tem contrato com o time da Baixada Santista até o dia 30 de junho. Na segunda passagem, acumula sete jogos e seis participações diretas em gols. Marcou de pênalti contra o Água Santa, fez o gol olímpico diante da Inter de Limeira e também balançou as redes nas quartas de final do Paulistão contra o Red Bull Bragantino.

O duelo contra o Massa Bruta, no dia 2 de março, foi justamente o jogo em que se lesionou. Ele foi substituído no segundo tempo e após a partida postou nas redes sociais que estava bem, mas preferiu de poupar para não agravar a situação. No entanto, o craque segue de fora da lista de relacionados do Peixe.

Neste período, ganhou a premiação de gol mais bonito do estadual e o reconhecimento da torcida santista com a melhoria da infraestrutura do clube. As obras de modernização da Vila Belmiro e do CT do profissional e da base estão sendo conduzidas pelo pai do jogador. A família conseguiu parcerias importantes de fornecedores para a modernização de alguns espaços.

Entretanto, Neymar não entrou em campo contra o Corinthians pela semifinal do Paulista e foi cortado das Eliminatórias da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Também não participou do amistoso preparatório do Santos contra o Coritiba antes do Brasileirão.

A expectativa do clube é de que o contrato do atacante seja estendido até a Copa do Mundo do ano que vem. Porém, dirigentes pregam cautela quansdo tocam no assunto e acreditam que o vínculo será renovado apenas perto do fim do contrato.

Jogos restantes de Neymar: