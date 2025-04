CBF responde questionamentos de Memphis Depay sobre nova regra

Depois de Memphis Depay se posicionar contra a decisão da CBF de punir jogadores que subirem na bola para provocar os adversários, como fez o atleta do Corinthians na final do Paulistão contra o Palmeiras, a entidade explicou o motivo da nova regra em nota oficial publicada neste domingo (6).

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, a regra é recomendação da Conmebol, que orientou os árbitros a punirem com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola em partidas organizadas pela entidade continental.

Na última semana, a confederação sul-americana orientou os árbitros internacionais e assessores atuantes nas competições continentais (Copa Libertadores e Sul-Americana) da necessidade do cumprimento da medida técnica e disciplinar, tiro livre indireto e cartão amarelo, respectivamente, quando um atleta realizar o referido ato.

O documento divulgado pela entidade não cita diretamente o lance do atacante holandês, que culminou em confusão generalizada entre as duas equipes. No entanto, cita o ato como conduta antidesportiva, além de gerar "impactos negativos ao esporte, risco de lesão e transtornos generalizados".

O jogador do Timão não foi o primeiro a fazer essa provocação. Em 2023, o atacante Yeferson Soteldo, do Santos, também subiu na bola durante a partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a atitude também gerou desconforto entre os jogadores da equipe adversária. A CBF ainda destacou vídeos do Campeonato Colombiano e da Seleção Sub-17 para ilustrar os lances.

Posicionamento de Memphis Depay

"Então eu realmente vim para o Brasil para também experimentar o Joga Bonito em primeira mão, mas a CBF anunciou ontem que nenhum jogador pode ficar em pé na bola ou o jogador receberá um cartão amarelo, foi decidido depois que eu me equilibrei na bola por alguns segundos na última final do Campeonato Paulista.



Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo problema aqui. O futebol brasileiro está se elevando… e merece visibilidade global! Há tanto talento aqui.



A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas.

Então eu realmente me pergunto como é a diretoria do CBF… Quem está decidindo o futuro deste lindo país no futebol?



Vamos nos focar em regras que podem melhorar o esporte e nos concentrar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, ao invés desses anúncios bobos."

Emiliano Díaz falou sobre a nova regra

Depois da vitória sobre o Vasco, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o auxiliar-técnico Emiliano Díaz, do Corinthians, foi mais um a criticar a decisão da CBF na nova regra.

– É complicado falar disso, porque teria que mentir... E não gosto de mentir. São regras que estão aí e temos que cumpri-las. Se eu falo, será um problema, teria que mentir, são regras que temos que cumprir. Nós não concordamos, mas respeitamos, não podemos fazer nada. São regras que temos que cumprir, que, quando está do outro lado, é chato, mas faz parte das brincadeiras do futebol, não podemos fazer nada - comentou.

Memphis subiu na bola aos 44 minutos da segunda etapa do jogo de volta da decisão, realizado no dia 27 de março, próximo a uma das bandeirinhas de escanteio. O lance terminou apenas em lateral para o Corinthians, mas gerou briga com os jogadores do Palmeiras. Na ocasião, as equipes empataram por 0 a 0. Com vitória no duelo de ida, porém, o Timão foi campeão paulista.