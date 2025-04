Pedro Caixinha elogia atitude de Neymar após empate do Santos com o Bahia

Em um jogo de reviravoltas, o Santos empatou por 2 a 2 com o Bahia neste domingo (06), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Peixe segue em busca da primeira vitória na competição.

Os gols do Santos foram marcados no segundo tempo por Thaciano e Diego Pituca. Ambos saíram do banco de reservas.

Santos e Bahia ficam no empate por 2 a 2 pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Em entrevista coletiva, o técnico Pedro Caixinha falou que gostou da postura do time apesar de ter levado o empate no final do jogo.

O português também ressaltou a importância de Neymar para o elenco santista. O camisa 10 não entrou em campo mais uma vez, mas compareceu no vestiário antes do jogo para incentivar os jogadores. Depois, foi para a sua residência para acompanhar a partida.

Segundo Caixinha, o Menino da Vila deve voltar a treinar com o elenco na próxima terça-feira (08), no CT Rei Pelé.

-É o nosso capitão. Fez questão de estar conosco e falou com o grupo. Fez um trabalho fantástico de recuperação e na terça-feira estará com a gente na preparação do próximo jogo - completou.

O Santos folga na próxima segunda-feira (07) e entra em campo somente no próximo domingo (13), diante do Fluminense, às 18h30, no Maracanã.

Relembre a lesão de Neymar:

O camisa 10 se recuperou de um edema na coxa esquerda e neste momento faz um trabalho de fortalecimento muscular com o Departamento Médico do Santos. O staff pessoal do Menino da Vila também trabalha em conjunto com a comissão técnica do Alvinegro.

Ele se lesionou no dia 2 de março, no duelo contra o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Paulistão. Na última semana, fez trabalhos no gramado separado do elenco e atividades na academia.

O craque tem contrato com o clube até o dia 30 de junho e ainda tem 12 partidas pelo Peixe antes do fim do vínculo.