Invasão Digital faz vaquinha do Corinthians alcançar valor milionário em doações

A 'Invasão Digital', campanha dos Gaviões da Fiel para impulsionar as doações para a vaquinha do Corinthians, foi lançada na terça-feira (28). Atletas e torcedores ilustres, chamados de embaixadores, divulgaram o financiamento coletivo em suas redes sociais. O impacto da ação foi a arrecadação de R$ 115 mil.

Personalidades como a apresentadora Sabrina Sato e a jogadora Tamires, do time feminino do Corinthians, divulgaram vídeo em suas redes sociais. A campanha visa pagar a dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal, avaliada em R$ 700 milhões.

Atualmente, a vaquinha já arrecadou R$ 36.028.545,87. A "Invasão Digital" irá acontecer semanalmente e a ideia dos organizadores é que cada embaixador fale por 76 segundos da campanha em lives nas suas próprias redes sociais.

O tempo de duração da fala é uma alusão à 'Invasão Corinthiana' de 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Maracanã para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, confronto vencido pelo Timão.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

Vaquinha visa pagar dívida do estádio (Foto: JP Drone)

