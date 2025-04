Neymar faz gol hoje? IA crava resultado de Fluminense x Santos

Em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Santos no Maracanã. O jogo acontece neste domingo (13) e a bola rola às 19h30 (de Brasília). O Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em jogo que marca o retorno do Neymar aos gramados depois de uma lesão muscular, os visitantes vão fazer a festa de acordo com a IA. A previsão é de que o Santos vencerá a partida por 2 a 0, com a justificativa de que o Peixe tem um bom retrospecto jogando fora dos seus domínios.

Como vêm Fluminense e Santos para o jogo

O Fluminense vive reviravolta na temporada desde a chegada de Renato Gaúcho, que fez sua estreia na vitória sobre o Bragantino, por 2 a 1, na última rodada. Depois de golear o GV San José, por 5 a 0, pela Sul-Americana, o Tricolor chega embalado para enfrentar a equipe santista e encostar no pelotão de cima da tabela.

continua após a publicidade

Fluminense venceu na Sulamericana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Por outro lado, o Santos ainda busca sua primeira vitória na competição nacional e vive a expectativa da volta de Neymar. Depois de perder para o Vasco, de virada, na primeira rodada, e empatar com o Bahia na Vila Belmiro, o Peixe vai em busca dos três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela e engatar na temporada. Diferente dos donos da casa, a equipe paulista teve a semana de treinos para se preparar para o duelo no Rio de Janeiro.

Neymar deve voltar ao time do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

➡️Grêmio x Flamengo: IA crava resultado da partida pelo Brasileirão

Prováveis escalações de Santos e Fluminense

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Lima e Martinelli; Canobbio, Arias e Cano.

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.