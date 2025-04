Fluminense vai com força máxima para enfrentar o Santos no Brasileirão

Depois de poupar alguns jogadores na quinta-feira (10), pela Sul-Americana, o Fluminense vai com força máxima para enfrentar o Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. Na goleada sobre o GV San José, Thiago Silva, Arias, Martinelli, Canobbio e Freytes não foram relacionados.

O time que foi a campo contra o time boliviano era alternativo: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Léo Jance; Nonato, Bernal e Ganso; Serna, Keno e Everaldo. Assim, além dos cinco não relacionados, Renato optou por deixar Renê no banco e, no segundo tempo, tirou Samuel Xavier para colocar Hércules, que atuou improvisado.

Entre as novidades, foi a escalação de Léo Jance, da base, que estrou no profissional nessa partida. ALém dele, outros Moleques de Xerém foram relacionados: o zagueiro Davi Schuindt e os meias Wallace Davi e Thiago Henrique.

Time que foi a campo pela Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Além de evitar os riscos de lesão, o treinador aproveitou para dar oportunidade e rodagem a outros jogadores do elenco. Na coletiva após a partida, o treinador explicou a decisão e garantiu que que iria com o que tem de melhor para o confronto contra o Santos:

- Clube grande é jogo a jogo. Hoje jogamos na Sul-Americana com equipe diferente não só porque eu queria uma equipe diferente. Tem o cansaço, domingo tem jogo importante e vamos com força máxima, depois o Corinthians. Sempre que possível vamos colocar uma equipe forte, mas às vezes não dá, tem risco de lesão.

Desfalques do Fluminense para enfrentar o Santos

No departamento médico não há novidades: Guga e Fuentes se recuperam de lesões musculares, Isaque e Riquelme de lesões no joelho e Otávio da cirurgia no tornozelo. Outro desfalque será Nonato que, por estar emprestado pelo Santos, não poderá jogar. Renato Augusto já está recuperado da operação que realizou no ombro e depende de um trabalho de recondicionamento físico para atuar.

Guga na partida entre Fluminense e Fortaleza, pelo Brasileirão. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

