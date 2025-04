O Fluminense ajudou um homem a descobrir uma traição em seu noivado. Não, você não leu errado. Essa é a história que contou um internauta que afirma ter flagrado a noiva em um jogo do clube acompanhada do colega de trabalho. A história mobilizou as redes sociais, e até o clube entrou na brincadeira.

A cena aconteceu no vídeo que mostra os bastidores da vitória sobre o GV San José-BOL, pela Sul-Americana. Nos comentários do YouTube, um homem, identificado como André Oliveira, garante que flagrou a noiva, Rafaela, tentando evitar as câmeras. Segundo André, a mulher escondeu o rosto para não ser reconhecida, mas ao lado dela, estava Jaime, um companheiro de trabalho da mesma.

— Reparem no instante de 13:42. Vai aparecer a Rafaela escondendo o rosto para não ser filmada, ela é minha noiva. Se vocês pararem, vão ver a aliança no dedo dela. Falou para mim que tinha plantão no trabalho e iria ficar até tarde, mas a mentira tem perna curta. Ela está com o amante dela, reconheci o sujeito, é o Jaime. Ele está ao lado dela com os dois braços levantados e com as mãos fazendo o "LL" do Cano. Em 13:46, eu parei a imagem de novo e comprovei que era ela mesmo de costas, com a calça jeans que usa para trabalhar. Infelizmente é triste demais para mim, porém melhor descobrir a verdade logo antes do casamento. Vida que segue — afirmou André.

👀 Veja abaixo o vídeo postado pelo Fluminense

O clube, através de sua conta no "X", também entrou na brincadeira e, em duas publicações, falou sobre o incidente da traição em tom irônico.

🚀 Fluminense domina sua chave na Sul-Americana

A vitória sobre o GV San José foi a segunda em dois jogos sob o comando de Renato Gaúcho, a primeira no continental. Antes, o Tricolor já havia superado o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Everaldo (2), Kevin Serna e Germán Cano (2) anotaram os cinco tentos do triunfo tricolor, que lidera o grupo F com seis pontos e 100% de aproveitamento.

Agora, o time volta suas atenções para a liga nacional, onde tem um novo compromisso neste domingo (13). Às 19h30 (de Brasília), o Flu recebe o Santos também no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pela Amazon Prime Vídeo.