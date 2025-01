O Botafogo foi surpreendido e derrotado pelo Maricá por 2 a 1 na estreia do Campeonato Carioca, neste sábado (11), no Nilton Santos. Denilson foi o responsável por abrir o placar, enquanto Hugo Borges ampliou o marcador. Nos acréscimos, Patrick de Paula descontou de pênalti, mas não impediu o resultado negativo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Como foi a partida?

No primeiro tempo, o Maricá surpreendeu no início da partida com Denilson sendo acionado pela direita aos três minutos de jogo, limpando a marcação e batendo em direção ao gol para abrir o placar com falha de Raul. Na sequência, Mizael foi expulso por uma falta em Carlos Alberto. O Botafogo cresceu no confronto e criou boas chances com Carlos Alberto finalizando cruzado de dentro da área e Newton arriscando da intermediária, mas ambos pararam em boas defesas de Dida.

Na segunda etapa, o Botafogo iniciou controlando as ações da partida e tendo mais posse de bola, mas não conseguia criar chances claras e obrigar Dida a fazer grandes intervenções. Aos 17 minutos, o Maricá aproveitou uma falta na entrada da área cometida por Newton, e Hugo Borges bateu colocado para estufar as redes e ampliar o marcador. O Glorioso ainda criou uma chance com Rafael Lobato sendo lançado em profundidade na área, mas o jovem parou no goleiro da equipe visitante. Aos 45 minutos, Patrick de Paula converteu uma cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota do Alvinegro.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Botafogo e Maricá?

Na terça-feira (14), o Botafogo recebe a Portuguesa, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, às 19h30 (de Brasília). Por outro lado, o Maricá encara o Boavista na quarta-feira (15), às 15h45 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 2 Maricá - Campeonato Carioca

1ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Denilson, 3'/1ºT (0-1); Hugo Borges, 17'/2ºT (0-2); Patrick de Paula, 45'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Newton (BOT)

🟥 Cartão vermelho: Mizael (MAR)

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan (Kauan Lindes), Serafim, Lucyo (Rafael Lobato); Newton, Patrick de Paulo, Kauê; Vitinho (Valentín Adamo), Matheus Nascimento e Carlos Alberto.

MARICÁ (Técnico: Reinaldo)

Dida; Magno Nunes, Mizael, Sandro Silva e João Victor; Ramon, Bruninho (Gutemberg) e Bezerro; Denilson (Magno Souza), Jefferson (Felipe Carvalho) e Walber (Hugo Borges).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia.

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Fábio Ramos França.

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett.