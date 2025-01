Vasco fica no empate com o Nova Iguaçu na estreia no Campeonato Carioca

Vasco e Nova Iguaçu empataram por 1 a 1 neste sábado (11), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em São Januário, o Cruz-Maltino abriu o placar, ainda no primeiro tempo, com o jovem lateral-direito Paulinho. Já no segundo tempo, Sidney deixou tudo igual.

Apesar de jogar em seu estádio, o Gigante da Colina foi visitante na partida. Mandante, a Laranja Mecânica da Baixada fez um acordo com o time de São Januário, e ficará com a receita de bilheteria.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos em São Januário foram de bastante estudo entre as equipes. O Vasco, com o apoio do seu torcedor, buscou tomar conta das ações ofensivas, mas esbarrou em um Nova Iguaçu bem postado em campo.

Após algumas chances de perigo para ambos os lados, o Cruz-Maltino balançou a rede aos 39 minutos. Na jogada, a bola sobrou para o jovem lateral-direito Paulinho, que aproveitou o rebote do goleiro Lucas Maticoli em chute de Bruno Lopes, e mandou para o fundo da rede. O time do técnico Ramon Lima, aliás, ficou perto de ampliar o marcador nos acréscimos, quando GB tentou um gol de voleio.

Jogadores do Vasco comemorando o gol de Paulinho (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Aos cinco minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti em toque de mão do vascaíno Paulinho. O VAR, no entanto, aconselhou a revisão do lance, e a penalidade foi anulada. Assim como na reta final da etapa anterior, o Vasco seguiu com as melhores chances no ataque. O Nova Iguaçu, no entanto, deixou tudo igual aos 17', quando Sidney, em jogada de escanteio, marcou de cabeça.

Até o apito final, os times buscaram o gol da vitória, mas não tiveram sucesso. A equipe mandante foi a que ficou mais perto de levar os três pontos.

O que vem pela frente para Nova Iguaçu e Vasco

A próxima partida do Nova Iguaçu será na quarta-feira, quando recebe o Sampaio Corrêa às 18h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Vasco encara o Bangu às 21h30.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 1X1 VASCO

1ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

🟨 Árbitro: Carlos Tadeus Ferreira de Castro

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Hugo Filemon Soares Pinto

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



⚽ Gols: Paulinho, 39'/1°T (0-1); Sidney, 17'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Andrey Dias e Fernandinho (NOV); Maxsuell Alegria, Riquelme e Victor Luís (VAS)

🟥 Cartões Vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

NOVA IGUAÇU (Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Sidney, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro, Renan Arantes e Mateus Muller (Ramon Pereira), Jorge Pedra (Fernandinho), Igor Guilherme (Kayke David) e João Lucas (Lucas Cruz); Xandinho, Andrey e Philippe (Victor Rangel).

VASCO (Ramon Lima)

Pablo; Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo, Zé Gabriel (Lucas Eduardo) e Victor Luís; Maxsuell Alegria (Avellar) e De Lucca (JP); Bruno Lopes (Andrey), GB e Serginho (Riquelme).