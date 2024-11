Nenê marca nos acréscimos, e Juventude empata com o Cuiabá

Juventude e Cuiabá empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (23), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Alexandre abriu o placar para o Dourado e Nenê, no último lance do jogo, empatou para o Papo.

Como foi o jogo?

Juventude e Cuiabá entraram em campo no Alfredo Jaconi com o mesmo objetivo: vencer. Enquanto o Papo buscava os três pontos para se afastar do Z-4, o Dourado queria se manter vivo na competição. Os times até tentaram abrir o placar na primeira etapa, mas não mostraram efetividade. Derik Lacerda teve a primeira chance, aos nove minutos, quando acertou um cabeceio que passou raspando pela trave. Após, os donos da casa mostraram um maior controle. Ewerthon e Jadson tiveram chances para balançar as redes, mas o primeiro tempo acabou em um empate sem gols.

Matheus Alexandre abriu o placar para o Cuiabá no segundo tempo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

A etapa final já não teve a mesma intensidade. Apesar de ambas equipes buscarem o gol, o jogo esfriou. Lucas Barbosa e Ewerthon tentaram abrir o placar, mas não conseguiram finalizar no alvo. Fabio Matias, então, promoveu a entrada de Nenê, que fez com que o Juventude aumentasse seu poderio ofensivo. Entretanto, aos 29 minutos, Clayson cruza rasteiro e encontra Matheus Alexandre, que abre o placar para o Cuiabá.

O Cuiabá, mesmo com o placar a seu favor, continuou no ataque. Clayson, que concedeu a assistência para o gol de Matheus Alexandre, quase ampliou na sequência. Porém, nos acréscimos, o Juventude conquistou o empate com Nenê e, por fim, mais um ponto no Campeonato Brasileiro.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Com o ponto conquistado, o Cuiabá permanece vivo no Campeonato Brasileiro, mas agora depende dos adversários para permanecer na competição. O Dourado, com 30 pontos, ocupa a vice-lanterna da Série A. Já o Juventude chega aos 39 pontos e permanece na 15ª colocação.

O que vem pela frente?

O Juventude volta a campo na terça-feira (26), quando encara o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), no Independência. Já o Cuiabá terá a semana cheia e entra em campo apenas no próximo sábado (30) contra o Bahia, na Arena Pantanal, a partir das 19h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 1 CUIABÁ

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

🥅 Gols: Matheus Alexandre (Cuiabá, 29'/2ºT) e Nenê (Juventude, 49'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Filipe Augusto, Bruno Alves e Jonathan Cafu (Cuiabá)

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon (Jean Carlos), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Mandaca (Nenê); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Edson Carioca (Erick) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Fábio Matias.

CUIABÁ: Walter; Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Filipe Augusto (Lucas Mineiro) Fernando Sobral (Denilson) e Ramon; Clayson (David), Isidro Pitta e Derik Lacerda (Jonathan Cafu). Técnico: Bernardo Franco.