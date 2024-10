Clube da Série A suspende contrato de patrocínio com casa de apostas

Clube da Série A suspende contrato de patrocínio máster com empresa de casa de apostas (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 15:18 • Curitiba (PR)

O Athletico-PR suspendeu o contrato de patrocínio com a empresa "Esportes da Sorte", na última quarta-feira (2). A casa de apostas não aparece em lista do governo, é considerada ilegal no Brasil e terá suas atividades suspensas a partir do dia 11 de outubro.

Em nota, o Furacão informou sobre o imediato fim da parceria e cobrou esclarecimentos sobre a regularidade da empresa. O clube não deve estampar a marca no espaço mais nobre de seu uniforme contra o Botafogo, em jogo válido pelo Brasileirão no fim de semana.

O Athletico-PR firmou acordo com a "Esportes da Sorte" em 2023 e possuía contrato válido até o fim de 2025. O vínculo também previa bonificações por metas alcançadas, como títulos e participações na Libertadores.

Pablo veste camisa do Athletico-PR com patrocínio da Esportes da Sorte (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira a nota do Athletico-PR

O Club Athletico Paranaense informa que notificou a empresa patrocinadora "Esportes da Sorte" da imediata suspensão da execução e exposição de sua marca junto ao Club, com base em prerrogativa contratual e legal, assim como solicitou em prazo determinado que preste esclarecimentos sobre a regularidade de sua operação diante dos fatos recentemente noticiados. Esta decisão, além de outros fatores envolvidos, decorre da informação divulgada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) de que as casas de apostas não listadas para operar no Brasil até o final do ano (caso da "Esportes da Sorte") são consideradas ilegais e seus sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados.

Outros clubes da Série A com a casa de apostas

Além do Athletico-PR, o Corinthians e Bahia, da Série A, também possuem a marca da "Esportes da Sorte" no espaço mais nobre de suas camisas. O Grêmio tem um acordo com a casa de apostas para a omoplata do uniforme, enquanto o Palmeiras Feminino e o Ceará, na Série B, também têm contratos com a empresa.