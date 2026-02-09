Em busca da vaga! Veja o que o Santos precisa para se classificar no Paulistão

O Santos vai para a oitava e última rodada do Paulistão não dependendo apenas de suas forças para avançar à fase de mata-mata da competição. Isso porque o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem nove pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, ou seja, fora da zona classificação.

Para seguir sonhando com a próxima fase, não bastará apenas vencer Velo Clube, penúltimo colocado do Estadual, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Também precisará contar com a sorte e alguns tropeços no final de semana. Uma derrota, no entanto, resultará em eliminação.

Se vencer o time de Rio Claro, o Santos chegará aos 12 pontos, mesma pontuação da Portuguesa, que hoje ocupa a quarta posição, mas que não pode ser ultrapassada em razão do número de vitórias - até aqui foram quatro. Desta forma, o torcedor do Peixe precisará torcer por um tropeço de Corinthians, Guarani ou São Paulo, que estão abaixo da Lusa na classificação na rodada final.

Se ainda assim o trio vencer seus jogos da oitava rodada, ainda haverá chance de classificação caso Botafogo-SP e Capivariano empatem em Ribeirão Preto. Caso isso aconteça, o Santos ultrapassará o Capivariano e empataria com o time da casa, mas ficaria à frente no quesito saldo de gols.

Agora, se o time santista empatar, as contas serão diferentes e mais complicadas. O Santos chegaria aos 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que hoje ocupa a oitava e última posição para se garantir nas quartas de final. O Tricolor tem três vitórias no torneio, enquanto o Peixe tem apenas duas. Este é o primeiro critério de desempate.

