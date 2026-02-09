O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, dia 9, no SuperCT. Após a vitória contra o Primavera, o Tricolor vira a chave e começa a olhar para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, enfrenta o Grêmio.

Para iniciar a semana de trabalhos, a comissão técnica separou o elenco em dois grupos na atividade desta manhã. Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Primavera realizaram exercícios regenerativos na parte interna do CT, com corrida leve no gramado para alguns deles. Já os demais foram a campo.

Com esse segundo grupo, o treino começou com atividades de fortalecimento muscular sob comando da preparação física.

Depois, os jogadores trabalharam fundamentos técnicos em exercícios de troca de passes e finalizações. Na sequência, a comissão organizou confrontos em espaço reduzido, com a divisão dos atletas em três equipes.

Nesta terça-feira (10), o São Paulo encerra a preparação para a partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas, o Tricolor ocupa a sétima colocação, com quatro pontos.

Próximos jogos

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.

