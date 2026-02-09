Jornalista critica comemoração de Flaco López no clássico: 'Não é lance de jogo'

Mauro Beting, jornalista da Jovem Pan, criticou a comemoração de Flaco López, do Palmeiras, após marcar contra o Corinthians. Depois de fazer o gol, o atacante palmeirense deu uma "voadora" na bandeirinha de escanteio do Timão.

Além de criticar a comemoração de Flaco, fez uma comparação com Memphis subindo na bola, na final do Campeonato paulista de 2025. Confira o que o comentarista disse:

- O Memphis Depay subindo na bola é lance de jogo, mas dar a voadora (na bandeirinha de escanteio) não é lance de jogo. O jogador profissional tem que ter mais responsabilidade - disse.

Depois de celebrar, o atacante do Verdão foi advertido com um cartão amarelo.

Flaco López faz gol da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, no Paulistão 2026 (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

Texto de Guilherme Lesnok

A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.

Melhor no jogo, o Corinthians voltou a levar perigo com Yuri Alberto após passe de Matheus Pereira entre os defensores do Palmeiras, com leve desvio de André, que deixou o camisa 9 em condições de finalizar, mas, na dividida, a bola saiu pela linha de fundo.

O Palmeiras respondeu aos 11 minutos, quando Vitor Roque recebeu passe pela esquerda, passou pela defesa do Corinthians e finalizou cruzado. Em dois tempos, Hugo Souza fez a defesa.

O Corinthians seguiu controlando o ritmo da partida e criou outra grande oportunidade aos 18 minutos. Memphis recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e deu um belo passe para Breno Bidon, que finalizou com perigo, mas para fora.

A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.

Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.

Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.

A primeira chance do Corinthians no segundo tempo saiu dos pés de Memphis Depay. Aos 15 minutos, o camisa 10 aproveitou uma saída errada do Palmeiras e arriscou um chute forte, Carlos Miguel defendeu.

A oportunidade animou o Corinthians e incendiou a Neo Química Arena. Na sequência, o time voltou a levar perigo em uma bomba de fora da área de Matheus Bidu, que novamente parou na defesa do goleiro palmeirense.

O clássico ganhou em intensidade e passou a ter chances para os dois lados. Em uma delas, Gabriel Paulista cabeceou após escanteio cobrado por Memphis, e Carlos Miguel fez grande defesa.

No lance que originou o contra-ataque, Luighi encontrou Flaco López disparando pela esquerda e fez o passe. O argentino dominou, avançou e, ao arriscar o chute, Breno Bidon travou a finalização e mandou para escanteio. Na cobrança, Andreas Pereira colocou a bola na área, e Luighi finalizou no bate-rebate, mas novamente não acertou o gol.

O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.

Na comemoração, o camisa 42 chutou a bandeirinha de córner. O gesto irritou os jogadores do Corinthians e deu início a troca de empurrões entre os dois times. O atacante palmeirense recebeu cartão amarelo.

Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.