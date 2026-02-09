Conteúdo Especial

O West Ham melhorou e elevou seu aproveitamento desde o início das negociações entre Lucas Paquetá e Flamengo. Os Hammers não contavam com o meia brasileiro desde o duelo contra o Queens Park Rangers, válido pela 3ª rodada da FA Cup.

Na ocasião, Paquetá havia pedido ao técnico Nuno Espírito Santo para não ser relacionado no jogo da Copa da Inglaterra, uma vez que desejava voltar ao Flamengo. Desde então, o West Ham disputou cinco partidas e conquistou quatro vitórias. A única derrota sofrida nesse período foi em uma virada do Chelsea sobre os Hammers por 3 a 2 com gol de Enzo Fernández nos acréscimos do segundo tempo.

Nesses últimos jogos sem Paquetá, o West Ham tem um aproveitamento de 80%, conquistou uma classificação para a 4ª rodada da FA Cup e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento da Premier League. Atualmente, os Hammers ocupam a 18ª colocação do Campeonato Inglês, mas com três pontos de desvantagem para o Nottingham Forest, que é o primeiro clube fora do Z-3.

Como foi o desempenho do West Ham com Paquetá?

Com Lucas Paquetá em campo, o West Ham fez 19 jogos, tendo apenas três vitórias, três empates e 13 derrotas. Com o brasileiro, os Hammers foram eliminados da Copa da Liga Inglesa com um revés por 3 a 2 para o Wolverhampton, que é o lanterna da Premier League, e teve apenas 21% de aproveitamento.

Paquetá, do West Ham, disputa bola com defesa do Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

Não existe uma relação direta entre a saída de Paquetá e a melhora do West Ham, principalmente porque o meia era um dos protagonistas da equipe de Nuno Espírito Santo. Nesse cenário de 19 jogos, o meia havia marcado cinco gols e contribuído com uma assistência, o que reafirma a importância do brasileiro no clube inglês.

Com a saída de Paquetá, o West Ham passou a jogar com dois atacantes de origem, tendo Taty Castellanos como titular absoluto. No lugar do brasileiro, Nuno Espírito Santo vem jogando com Pablo ou Callum Wilson fazendo companhia para o atacante argentino, que já esteve na mira do Flamengo na janela de transferências de 2025.

Apesar da saída de Paquetá, o West Ham manteve a base do meio de campo formada por Soucek, Matheus Fernandes, Jarrod Bowen e Summerville. Taty Castellanos e Pablo foram reforços contratados na janela de transferências de janeiro e a dupla vem sendo a solução no esquema dos Hammers de Nuno Espírito Santo.

Próximos desafios do West Ham

Na luta contra o rebaixamento, o West Ham tem desafios decisivos para provar que o nível elevado de desempenho não é apenas uma fase. Nesta terça-feira (10), os Hammers recebem o Manchester United, pela 26ª rodada da Premier League, às 17h15 (de Brasília). E no fim de semana, a equipe de Nuno Espírito Santo enfrenta o Burton Albion em confronto que vale classificação às oitavas de final da FA Cup.

Próximos desafios de Lucas Paquetá

De volta ao Flamengo, Paquetá fez sua estreia na derrota do Rubro-Negro para o Corinthians na Supercopa do Brasil. O meia também jogou contra Internacional e Sampaio Corrêa, mas visa o duelo com o Vitória, pela 3ª rodada do Brasileirão, nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Barradão.

Na sequência, Paquetá e Flamengo tem jogos decisivos pelas quartas de final do Campeonato Carioca contra o Botafogo e pelo título da Recopa Sul-Americana diante do Lanús, da Argentina.

