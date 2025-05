Náutico tem prejuízo pelo 14º ano consecutivo em 2024; veja balanço

O Náutico registrou um prejuízo de R$ 1,4 milhões em 2024, de acordo com o balanço financeiro divulgado na noite de quarta-feira (30). Com o resultado, o Timbu teve déficit pelo 14º ano consecutivo.

As demonstrações financeiras do Náutico mostram pouca diferença sobre o balanço financeiro de 2023, entre aumento e queda nos quesitos. A receita do clube, por exemplo, subiu 8%: de R$ 22,8 milhões para R$ 24,7 milhões. Já as despesas tiveram uma queda semelhante, de R$ 25,7 milhões em 2024 ante R$ 26,5 milhões no ano anterior.

Os direitos de transmissão e premiações caíram de 6,9 milhões para R$ 4 milhões por conta da ausência na Copa do Brasil. Como comparação, em 2025, com a participação no torneio mata-mata nacional, o Náutico já arrecadou R$ 4,1 milhões com as classificações até a terceira fase. As vendas de atletas também mostraram queda: R$ 1,8 milhão em 2023 e R$ 1,4 milhão em 2024.

Um ponto positivo foi a arrecadação com os associados, em um aumento de 56%. Atualmente com 25 mil sócios, o Timbu subiu o valor de R$ 3,9 milhões para R$ 6,2 milhões. O Timbu ainda conseguiu R$ 2 milhões pelo distrato do arrendamento do CT Wilson Campos com uma empresa de supermercados.

E as dívidas do Náutico?

Assim no no restante, a dívida do clube teve pouca alteração. O débito cresceu apenas R$ 300 mil, de R$ 256,4 milhões para R$ 256,7 milhões. No balanço financeiro anterior teve uma queda de R$ 4 milhões.

O Náutico tenta, desde 2023, implementar a Recuperação Juidicial (RJ) para diminuir o passivo trabalhista de R$ 117 milhões. O restante da dívida do Náutico se divide em ações tributárias (R$ 103,4 milhões) e cíveis (R$ 18,8 milhões).