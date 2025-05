Após três jogos fora de casa, enfim Mano Menezes fará sua estreia como treinador gremista na Arena do Grêmio. Será em confronto direto com o Santos, neste domingo (4), às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Mano também buscará sua primeira vitória neste retorno ao Grêmio. Até aqui, nas três partidas como visitante, foram dois empates — 2 a 2 com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, e 1 a 1 com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro —, e uma derrota, por 3 a 2, para o CSA, pela Copa do Brasil.

O retrospecto desfavorável, que também era a tônica com o antecessor Gustavo Quinteros, tem deixado a torcida do Grêmio muito descontente. Apesar disso, após a derrota em Maceió-AL, na última quarta-feira (30), Mano fez questão de pedir o apoio da torcida para o jogo contra o Santos.

continua após a publicidade

— É o primeiro jogo que vamos fazer como mandante. Vimos, e o torcedor deve ter visto também, como é difícil jogar como visitante. O ambiente do jogo interfere diretamente na produção das equipes. Nós precisamos muito da nossa, mesmo que tenhamos a consciência de que temos que melhorar. O torcedor sabe, tem razão, mas nós só vamos melhorar ao lado do nosso torcedor. Ele é parte importante desse processo. A gente pede esse voto de confiança — clamou Mano.

Grêmio promove promoções para a torcida no jogo contra o Santos

Com públicos decepcionantes nos últimos jogos — até aqui, a média é de 23.588 pessoas no Campeonato Brasileiro — o Grêmio realiza promoção de ingressos para a partida contra o Santos. Crianças e adolescentes de até 17 anos pagam no máximo R$ 20,00, e torcedores têm desconto na compra produtos da linha 2024 da Umbro na Grêmio MegaStore.