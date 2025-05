Cruzeiro e Dudu encaminham acerto para rescisão de contrato

O contrato do atacante Dudu com o Cruzeiro, que venceria somente em dezembro de 2027, está prestes a ser rescindido. O empresário do jogador, André Cury, se reuniu, nesta sexta-feira (2), com dirigentes do clube, e as partes acertaram novo valor da multa para a rescisão de contrato. A quantia não foi divulgada, mas não será os R$ 60 milhões anteriormente estipulados. O anúncio será feito após a assinatura do distrato. Segundo o jornalista Samuel Venâncio, a multa será de R$ 15 milhões parcelados.

Com a rescisão, Dudu, de 33 anos, estará livre no mercado para acertar com outro clube, do Brasil ou do exterior. Atlético-MG, Botafogo e Grêmio estão acompanhando o caso e podem fazer proposta pelo atacante. Dudu, no entanto, somente poderá atuar por uma nova equipe a partir de 2 de junho, quando abre a janela de transferência da Fifa visando o Mundial de Clubes.

Como Dudu atuou em apenas cinco partidas pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o jogador poderá ser inscrito para o restante da competição por outro clube. O mesmo ocorre em relação à Copa do Brasil, já que o atacante não participou da vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º). Na Copa Libertadores e Sul-Americana, Dudu poderá ser inscrito a partir das oitavas de final.

Dudu foi apresentado à torcida do Cruzeiro no início de janeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Problema de Dudu no Cruzeiro foi revelado com entrevista após jogo no Chile

O desacordo de Dudu com o Cruzeiro veio à tona com a entrevista do jogador após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Sul-Americana, quando ele se queixou de ter perdido a vaga no time titular, a partir do jogo contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão, em 13 de abril.

O técnico Leonardo Jardim, no entanto, afirmou que o problema com o jogador não foi causado pela entrevista e sim por ser comportamento dentro do grupo. Dudu foi afastado da equipe para o jogo contra o Vasco, em Uberlândia, no domingo (27), e depois proibido de treinar na Toca da Raposa, decisão que foi revogada no dia seguinte.

continua após a publicidade

Contratado como um dos grandes reforços do Cruzeiro para 2025, Dudu foi apresentado com pompa no Mineirão no início de janeiro, mas deixa o clube com apenas 20 jogos disputados – incluindo a primeira passagem, são 46 jogos e cinco gols. Em junho do ano passado, o atacante chegou a acertar seu retorno, quando ainda tinha contrato com o Palmeiras, mas voltou atrás após pressão da torcida palmeirense.