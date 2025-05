Náutico: Kuki apresenta evolução clínica e ganha homenagens no hospital

O Real Hospital Português (RHP) divulgou uma atualização médica sobre o estado de saúde do ex-jogador Kuki, ídolo do Náutico. Ele segue internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico na última semana.

continua após a publicidade

- O ex-jogador Sílvio Luiz Borba (Kuki) segue internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português (RHP), apresentando evolução clínica com estabilidade do quadro neurológico. A lesão já se encontra estabilizada e o paciente apresenta bom nível de consciência, além de já estar no início do processo de reabilitação - disse o hospital.

O ex-atleta comemorou aniversário justamente nesta quarta-feira (30) e recebeu homenagens da equipe médica.

- Nesta quarta-feira (30), data em que completa mais um ano de vida, Kuki recebeu uma homenagem surpresa da equipe de Enfermagem e do setor de Experiência do Paciente do RHP, que cantaram parabéns e prestaram uma singela celebração de aniversário. O momento emocionou o paciente e os profissionais envolvidos, contribuindo positivamente para o processo de recuperação - completou o hospital.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kuki foi homenageado pelo Náutico no último jogo da equipe, contra o CSA. Na próxima terça-feira (29), o clube enfrenta o São Paulo no Morumbis, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Natural de Crateús, no Ceará, Kuki iniciou sua carreira no Encantado e teve passagens por clubes como Brusque, Lajeadense, Santa Cruz e, principalmente, o Náutico, onde se consagrou como ídolo.

continua após a publicidade

Veja abaixo o Boletim Médico sobre Kuki

O ex-jogador Sílvio Luiz Borba (Kuki) segue internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português (RHP), apresentando evolução clínica com estabilidade do quadro neurológico. A lesão já se encontra estabilizada e o paciente apresenta bom nível de consciência, além de já estar no início do processo de reabilitação.

Nesta quarta-feira (30), data em que completa mais um ano de vida, Kuki recebeu uma homenagem surpresa da equipe de Enfermagem e do setor de Experiência do Paciente do RHP, que cantaram parabéns e prestaram uma singela celebração de aniversário. O momento emocionou o paciente e os profissionais envolvidos, contribuindo positivamente para o processo de recuperação.

Novas informações serão divulgadas conforme a evolução do quadro clínico.