O dia 23 de outubro de 2005 entrou para a história como uma das maiores exibições do São Paulo em território carioca — e a pior derrota do Flamengo diante do rival paulista. Em pleno estádio Luso-Brasileiro, o Tricolor aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre o Rubro-Negro e encerrou um longo jejum de vitórias contra times do Rio pelo Campeonato Brasileiro. Até então, eram nove partidas sem vencer cariocas, com apenas três pontos somados nesse recorte. O Lance! relembra Flamengo 1 x 6 São Paulo no Brasileirão 2005.

Flamengo 1 x 6 São Paulo no Brasileirão 2005: show Tricolor

Com gols de Edcarlos (duas vezes), Amoroso, Thiago, Mineiro e Souza, o time comandado por Paulo Autuori não tomou conhecimento do adversário, dominou o jogo com autoridade e ainda contou com grande atuação coletiva. O resultado recolocou o São Paulo entre os 11 primeiros colocados do campeonato, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2006, e trouxe tranquilidade para a reta final do Brasileirão e a preparação para o Mundial de Clubes, que aconteceria dois meses depois, no Japão.

Apesar da goleada e do show tricolor, a partida também ficou marcada por polêmica. Amoroso acertou uma cotovelada em Jônatas ainda no primeiro tempo, em lance não punido com cartão vermelho. A confusão gerada logo após o lance culminou na expulsão de Renato e Júnior, um para cada lado, o que gerou protestos inflamados dos jogadores rubro-negros e aumentou o clima tenso nas arquibancadas e no campo.

Enquanto o São Paulo subia na tabela, o Flamengo afundava ainda mais. A equipe comandada por Andrade sofreu sua 14ª derrota na competição, ficou com apenas 34 pontos e se aproximava perigosamente da zona de rebaixamento — apenas dois pontos acima do lanterna Brasiliense, que ainda tinha um jogo a menos. A crise aumentava, e parte da torcida deixou o estádio antes do apito final, virando as costas para o campo em forma de protesto.

A goleada histórica: gol cedo, confusão, domínio e massacre tricolor

O placar elástico começou a ser desenhado logo aos 3 minutos de jogo, quando Cicinho cobrou escanteio e Edcarlos subiu livre para abrir o placar de cabeça. O Flamengo respondeu rápido, e aos 9 minutos empatou com Josafá, aproveitando falha de Júnior após cruzamento de Renato. O mesmo Josafá quase virou aos 16, mas parou em Rogério Ceni, que fez duas defesas seguidas em um lance cara a cara.

O momento de tensão veio aos 20 minutos. Amoroso acertou Jônatas com o braço no rosto em um lance ríspido. A arbitragem não puniu o atacante, mas a confusão gerada levou às expulsões de Renato, que foi tirar satisfação com Amoroso, e de Júnior, que tentou separar e acabou expulso de forma controversa. O clima esquentou de vez, e o jogo passou a ser dominado emocionalmente pelo time paulista.

Na retomada do jogo, o São Paulo não perdeu tempo. Aos 24 minutos, Edcarlos fez seu segundo gol, novamente de cabeça após escanteio cobrado por Cicinho, em lance idêntico ao primeiro. A equipe carioca desmoronou, e o Tricolor ampliou ainda no primeiro tempo: aos 43, Richarlyson cruzou rasteiro, Amoroso apareceu livre e mandou para as redes, fazendo 3 a 1 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com o atacante Marcelo no lugar do volante Róbson, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances reais de gol. O São Paulo, por sua vez, explorava os espaços e os contra-ataques com eficiência. Aos 18 minutos, Christian perdeu grande chance frente a frente com Diego. Aos 27, Souza driblou o goleiro três vezes, mas acabou prensado e perdeu outra boa oportunidade.

Aos 42, o placar começou a se transformar em massacre. Após boa jogada pela esquerda, Thiago acertou chute da meia-lua, fazendo o quarto do Tricolor. Três minutos depois, Mineiro aproveitou rebote dentro da área e marcou o quinto. A torcida rubro-negra já protestava com intensidade, e muitos torcedores deixaram o estádio revoltados.

No apagar das luzes, aos 46 minutos, Souza acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo direito de Diego, fechando o 6 a 1 mais impactante da história do confronto. O Flamengo deixava o campo humilhado, e o São Paulo voltava a festejar uma vitória maiúscula na capital carioca — algo que não acontecia desde 2003.

Ficha técnica - Flamengo 1 x 6 São Paulo

Flamengo:Diego; Leonardo Moura, Júnior Baiano, Renato Silva e André; Róbson (Marcelo), Jônatas, Diego Souza e Renato; Josafá (Fábio Júnior) e César Ramírez (Obina)

Técnico: Andrade

São Paulo: Rogério Ceni; Cicinho, Edcarlos, Lugano e Júnior; Mineiro, Josué, Leandro Bomfim (Renan) e Richarlyson; Amoroso (Souza) e Christian (Thiago)

Técnico: Paulo Autuori

Local: estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alicio Pena Júnior (Fifa-MG)

Auxiliares: Marco Antonio Gomes (Fifa-MG) e Marco Antônio Martins (MG)

Cartões amarelos: Júnior Baiano (F), Lugano (S), Edcarlos (S), Souza (S)

Cartões vermelhos: Renato (F), Júnior (S)

Gols: Edcarlos, aos 3min, Josafá, aos 9min Ecarlos, aos 24min, Amoroso, aos 43min do primeiro tempo; Thiago, aos 42min, Mineiro, aos 45min, Souza, aos 46min do segundo tempo