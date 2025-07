Flamengo x São Paulo: o que esperar da estreia de Hernán Crespo?

Neste sábado, 12 de julho, Hernán Crespo faz sua reestreia no comando do São Paulo. O duelo será contra o Flamengo, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. Mas o que o torcedor pode esperar dessa nova fase?

Crespo assume o time com a responsabilidade de mudar o rumo da temporada neste segundo semestre. Antes da pausa para o Mundial, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 pelo Vasco, resultado que selou a saída de Luis Zubeldía. A equipe ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, com apenas 12 pontos e duas vitórias até aqui.

Desde o retorno aos treinos, no dia 26 de junho, a comissão técnica tem apostado em intensidade máxima. Houve poucos dias de descanso, com sessões em dois períodos em diversas ocasiões. No jogo-treino contra a equipe Sub-20, o São Paulo venceu por 6 a 0 e apresentou sinais de um time mais ofensivo e com mudanças táticas visíveis.

Crespo deve voltar com os três zagueiros

Ainda nas conversas iniciais com a diretoria, antes mesmo da assinatura do contrato, Hernán Crespo já demonstrava preocupação com o desempenho tático do São Paulo. A ideia do treinador é aproveitar os primeiros compromissos após a pausa para o Mundial de Clubes para começar a implementar ajustes.

Entre as mudanças, está o retorno ao sistema com três zagueiros, marca registrada de sua primeira passagem. No jogo-treino contra a equipe Sub-20, essa formação foi utilizada nos dois tempos, indicando que Crespo pretende resgatar esse modelo como base da equipe no segundo semestre.

continua após a publicidade

Crespo estreia contra o Flamengo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Ferraresi volta a ser zagueiro

Apesar de ainda não ter definido uma escalação ideal, Hernán Crespo já tem uma mudança certa para sua reestreia: a volta de Nahuel Ferraresi à zaga. Sob o comando de Zubeldía, o venezuelano atuou diversas vezes improvisado na lateral. Agora, com a chegada do novo treinador argentino, a tendência é que Ferraresi retorne à sua função de origem, no centro da defesa, onde rende melhor e se sente mais confortável.

Elenco quase completo

Outra novidade importante na estreia de Hernán Crespo será a disponibilidade de quase todo o elenco. Se nas últimas semanas de Zubeldía o departamento médico era motivo de preocupação, o cenário agora é bem mais positivo.

Para o duelo contra o Flamengo, o São Paulo contará com os retornos de Oscar, Marcos Antônio, Ferreirinha e Luan, este último relacionado pela primeira vez na temporada. As únicas ausências são Luiz Gustavo, Calleri, Lucas Moura e Lucas Ferreira, que ainda seguem em recuperação.

Presença de Cotia

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, Hernán Crespo se destacou por dar oportunidades às Crias de Cotia. Agora, o cenário pode se repetir. Embora afirme não ter preferência por nomes da base, o técnico sinaliza abertura para observar jovens talentos mais de perto.

Um dos que podem ganhar espaço é Ryan Francisco. O atacante vem chamando a atenção nos treinos e, ao que tudo indica, tem agradado bastante a Crespo. A expectativa é que o jovem comece a ser integrado com mais frequência ao elenco principal ao longo deste segundo semestre.