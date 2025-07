Para William, Cruzeiro soube aproveitar a pausa no Brasileirão

Depois de um mês, o Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão – a última partida pela competição foi o empate por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, em 12 de junho. Assim como o técnico Leonardo Jardim, o lateral-direito William acha que a pausa no Brasileirão não foi boa para a equipe celeste.

- Sobre essa pausa, não sei o que vai atrapalhar para Palmeiras e Flamengo, mas tenho certeza que para o Cruzeiro não foi boa, porque a gente estava numa sequência muito boa no campeonato, o professor já falou isso. Mas a gente tem que tirar as coisas boas também, a gente conseguiu recuperar todos os jogadores, conseguiu treinar muito, então conseguiu aproveitar bastante – avalia o lateral.

O Cruzeiro mantém invencibilidade de sete rodadas no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e dois empates. A Raposa ocupa a vice-liderança com 24 pontos, empatado com o Flamengo, mas atrás no saldo de gols, 20 a nove.

Na partida contra o Grêmio, domingo (13), no Mineirão, o Cruzeiro terá a volta do volante Christian, que, diante do Vitória, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em 1º de junho, na última partida da equipe diante da torcida no Gigante da Pampulha.

Volante Christian ajuda na marcação, no lado direito do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

William destaca a importância de Christian para a equipe, principalmente para quem joga pela direita como ele:

- A importância dele é tremenda ali pelo lado direito, tanto para mim quanto para o Fagner. É um cara que ajuda muito na marcação, além da qualidade que tem para sair jogando também. É um cara que tá fazendo uma grande temporada, um cara que eu particularmente admiro bastante. Tem ajudado bastante ali, porque, quando a gente vai para o ataque, sabe que ele está ali para proteger, para ajudar. É um cara que não cansa, corre o campo todo e tem sido muito importante para a gente – comenta o lateral do Cruzeiro.

William comenta experiência de jogar como ponta-direita na vitória do Cruzeiro sobre o Banfield

Por cerca de 20 minutos na vitória do Cruzeiro sobre o Banfield por 1 a 0, domingo (6), em Cariacica (ES), pela Vitória Cup, o técnico Leonardo Jardim manteve em campo os dois laterais-direitos, Fagner e William, que atuou mais adiantado. William comentou sobre a experiência de jogar como ponta-direita:

- O professor treinou essa formação. Obviamente, as outras equipes vão estudar nosso jeito de jogar, então a gente ter algumas armas na manga é muito bom. A gente vem treinando outras coisas e se acontecer no campo, a gente está preparado também. Se o professor vai usar, não sei, mas a gente está preparado para, se ele mudar o esquema, a gente conseguir fazer nossa melhor partida e conseguir resultados bons para o Cruzeiro – disse o lateral.