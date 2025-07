O Coritiba sofreu, mas venceu o CRB por 1 a 0 nesta quinta-feira (10), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gustavo Coutinho, de pênalti, fez o único gol da partida, e o goleiro Pedro Morisco teve atuação brilhante para os visitantes. Com o resultado, o Galo segue com 21 pontos, na décima colocação do campeonato, enquanto o Coxa Branca lidera a competição e chega aos 33 pontos.

CRB x Coritiba: como foi o jogo?

Apesar do favoritismo dos visitantes, o CRB mandou no jogo durante toda a primeira etapa. O grande lance veio logo aos três minutos, quando Breno Herculano pegou sobra da defesa do Coxa e emendou para o fundo da rede. Contudo, o gol foi anulado por toque no braço do atacante após revisão do VAR.

O ímpeto do Galo seguiu e a equipe acumulou 14 finalizações (11 dentro da área) antes do intervalo, obrigando o goleiro Pedro Morisco a fazer seis defesas. O Coritiba, por sua vez, sequer chutou no primeiro tempo.

Após o intervalo, o Coxa Branca equilibrou as ações e passou a atacar. Wallisson recebeu de Dellatorre dentro da área e bateu forte, obrigando Matheus Albino a fazer a primeira defesa na noite aos 3' da segunda etapa. Aos 10', foi a vez de Dellatorre finalizar, buscando canto direito, mas também parou no goleiro do CRB.

Os mandantes responderam aos 18', com Meritão que finalizando com força no canto direito. Mais uma vez, Pedro Morisco operou milagre e mandou para escanteio. Já aos 26', Vinicius Nunes bateu no canto esquerdo, e Maicon salvou quase em cima da linha; no rebote, o camisa 20 da equipe alagoana mandou para fora, rente à trave.

Apesar das grandes chandes do CRB, foi o Coritiba quem conseguiu abrir o placar. Já aos 42', De Pena cobrou escanteio, Nicolas Careca cabeceou, e a bola acertou o braço de Segovia. Pênalti marcado para os visitantes, cobrado e convertido por Gustavo Coutinho para dar à vitória ao líder da Série B.

O que vem por aí?

O CRB volta a campo na próxima quinta-feira (17) e visitar o Operário-PR, às 19h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba recebe o Paysandu no próximo dia 19 (sábado), no Couto Pereira, também pela Segundona.

