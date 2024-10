Fábio Matias, ex-técnico do Coritiba durante partida contra o Mirassol no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro B 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro

Com a demissão de Jair Ventura, no último sábado (26), após a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, pela 31ª rodada do Brasileirão, o Juventude anunciou a contratação do técnico Fábio Matías, ex-Botafogo, para assumir a equipe na reta final da temporada. Neste momento, a equipe ocupa a 17ª colocação do campeonato, com 34 pontos, e aposta na mudança no comando técnico para tentar se livrar do rebaixamento nas últimas sete partidas.

O treinador de 45 anos estava sem clube desde que deixou o Coritiba, em julho de 2024. Antes do Coxa, Fábio Matias teve uma breve passagem pelo Botafogo durante o Campeonato Carioca. No Alvinegro, Matias comandou a equipe em 10 jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

– O Departamento de Futebol do Juventude anuncia a contratação do seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Fábio Matias, de 45 anos. O profissional se apresentará nesta segunda-feira ao grupo de jogadores. Ele chegará juntamente com seu auxiliar Lucas Batista.

O Juventude volta a campo no próximo sábado (2), contra o Fortaleza, no Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Com a derrota para o Flamengo, o Alviverde entrou na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 34 pontos.