Gabriel, jogador do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 26/10/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram marcados por Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata. Gilberto e Edson Carioca descontaram para o Alviverde. Agora, a equipe de Filipe Luís volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Internacional, em atrasada do campeonato nacional. Com a vitória, o Fla chegou aos 54 pontos e garantiu sua permanência no G4.

▶️ Jornal espanhol enaltece trabalho de Filipe Luís no Flamengo: ‘Ascensão meteórica’

▶️ Rubro-Negros exaltam Michael após gol em Flamengo x Juventude: ‘Robozinho da Gávea’

Como foi a partida?

O Flamengo entrou em campo sabendo que teria que fazer o dever de casa para não perder sua posição no G4, e foi soberano sobre o Juventude no primeiro tempo. Aos sete minutos, a equipe comandada por Filipe Luís já havia chegado três vezes ao gol de Gabriel. Mas foi aos oito, que Michael colocou a bola na rede e abriu o placar no Maracanã. O Juve chegou poucas vezes com perigo, mas aos 24 minutos, a equipe alviverde acertou um contra-ataque e Gilberto deixou tudo igual. Apesar do empate, o Rubro-Negro seguiu pressionando, até que Gabigol estufou as redes, mas foi anulado por impedimento.

O resultado da primeira etapa não fez jus ao que se desenhou a partida. Com 80% de posse de bola, intensidade no ataque e pelo menos 10 chutes ao gol, o Flamengo saiu para o intervalo com um frustrante 1 a 1. A definição da partida ficou para o segundo tempo.

O que parecia ser iminente se concretizou. A intensidade ofensiva de repetiu na volta do intervalo, e aos oito minutos, o Rubro-Negro havia feito dois gols. Depois de oito meses, Gabigol voltou a marcar, aos três minutos, de pênalti, para colocar o Fla de volta à frente no placar. Em seguida, Arrascaeta recebeu passe de Gerson e bateu de primeira para estufar a rede. Já nos acréscimos, Gonzalo Plata ampliou para concretizar a festa no Maraca. Noite, no mínimo, nostálgica, com o brilho dos craques de 2019.

O que vem por aí?

Agora, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (30), contra o Internacional, em partida atrasada válida pela 17ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na semana seguinte, às 21h.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 4 x 2 Juventude

31ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Michael (08'/1ºT), Gilberto (24'/1ºT), Gabigol (3'/2ºT), Arrascaeta (8'/2ºT), Edson Carioca (24'/2ºT), Gonzalo Plata (45+4'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Edson Carioca (Juventude); João Lucas (Juventude); Alcaraz (Flamengo)

🟥 Cartão vermelho: Nenê (Juventude).

🏟️Público presente: 60.286

💰Renda: R$ 3.056.412,50

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Gabigol (Gonzalo Plata) e Michael.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama (Nenê) e Mandaca (Gabriel Taliari); Ewerthon (Marcelinho), Edson Carioca e Gilberto.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Michael, jogador do Flamengo, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)