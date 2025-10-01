Mudança da CBF sobre Copa do Brasil choca torcedores: ‘Nunca mais’

A CBF anunciou mudanças impactantes no calendário do futebol brasileiro na manhã desta quarta-feira (1°), inclusive sobre a Copa do Brasil. Os times da Série A entrarão apenas na 5ª fase da competição, e a final passará a ser no formato de jogo único.

continua após a publicidade

Todas as mudanças em relação a Copa do Brasil e as outras competições do futebol brasileiro serão válidas a partir de 2026. O anúncio foi feito por Samir Xaud, presidente da CBF e Júlio Avellar, diretor de competições da instituição.

Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram chocados com a decisão da CBF de colocar a final da Copa do Brasil em jogo único. Veja abaixo.

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja reação dos torcedores com mudança da CBF sobre a Copa do Brasil

Calendário do Futebol Brasileiro

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

continua após a publicidade

Brasileirão - Série A - 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Série B - 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

continua após a publicidade

➡️Mudanças na CBF colocam Botafogo na Copa do Brasil de 2026; entenda

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais