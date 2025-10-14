O atacante Lucas Ronier deve ser uma das novidades do Coritiba para encarar o Athletico no final de semana. O clássico está marcado para domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

Lucas Ronier se lesionou contra o Avaí, em 29 de setembro, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, na Ressacada. No segundo tempo, em um contra-ataque, ele tentou arrancar, sentiu a posterior da coxa direita e saiu em lágrimas do gramado.

A expectativa era de que o atacante só retornasse no final de outubro, mas o técnico Mozart afirmou que ele voltará aos treinos na quarta-feira (15). Lesionado, Lucas Ronier ficou de fora de três partidas (Botafogo-SP, Atlético-GO e Cuiabá).

- O (Lucas) Ronier começa a treinar conosco na quarta-feira, o jogo é só no domingo. Então, estou bem confiante de que vamos tê-lo. Não sei se para iniciar, mas para o decorrer do jogo, com certeza, ele vai estar à disposição. Pelo menos é o que foi traçado pelo departamento médico e acredito que estará apto para ser, no mínimo, uma opção no domingo - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Lucas Ronier no Coritiba

Com sete gols no ano, o atacante superou a temporada de estreia como profissional. Em 34 jogos, Lucas Ronier tem sete tentos e uma assistência em 2025.

Ele ainda é o vice-artilheiro do Coritiba no ano e fica atrás apenas do centroavante Dellatorre, que fez nove gols. Com a camisa alviverde, o atleta fez 13 gols e deu seis assistências em 80 partidas.

Coritiba na Série B

Apesar da derrota para o Cuiabá, o Coritiba manteve a liderança da Série B, com 56 pontos, a sete jogos do fim. A distância para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4 e que ainda joga na rodada, é de seis pontos.