Mozart rebate vaias e diferencia torcida do Coritiba entre bairros periféricos e de elite

O técnico Mozart criou polêmica ao rebater as vaias da torcida após a derrota do Coritiba por 2 a 0 para o Criciúma, no Couto Pereira, pela 28ª rodada da Série B, na quinta-feira (25). O comandante afirmou que as críticas vieram de torcedores de bairros de elite e não dos periféricos.

- Sabia que seria xingado se eu perdesse o jogo. Seria xingado não pelo nosso torcedor, que é o nosso torcedor periférico, que eu chamo, né? Do Sítio Cercado, do Boqueirão, do Uberaba. Sabia que seria xingado pelo torcedor do Batel, do Cabral. Eu conheço esse clube, eu conheço essa cidade. Eu sabia tudo o que envolvia a minha decisão de ter vindo pra cá - afirmou, em entrevista coletiva.

A comparação aconteceu em um momento de instabilidade do Coxa na Segundona. A equipe alviverde conheceu a segunda derrota seguida e tem três revezes nos últimos cinco jogos.

Com a má sequência, o Coritiba saiu da liderança para a terceira colocação, com 47 pontos. A diferença para o rival Athletico, primeiro time fora do G-4, é de dois pontos.

Coritiba de Mozart pode sair do G-4

O time coxa-branca, inclusive, pode sair do grupo de acesso no final de semana, caso o Furacão vença o Operário-PR no sábado (27) e o Novorizontino ganhe do Vila Nova no domingo (28), ambos em casa. A última vez que isso ocorreu foi na oitava rodada, na metade de maio.

Por outro lado, o Coritiba depende apenas de si para ficar no G-4. O Coxa volta a campo contra o Avaí na segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada.

- Eu sabia que momentos de oscilação aconteceriam dentro da competição. E cabe a mim, e aí eu não tenho nem o perfil de ficar me lamentando, erguer a cabeça. O nosso objetivo é o acesso e está tangível em nossas mãos. Em termos de pontuação, ainda temos 30 pontos para disputar e vamos brigar por cada ponto - completou.

