Na noite da última quinta-feira (16), o Moto Club elegeu sua nova diretoria para o próximo biênio. Trata-se do presidente Mario Carneiro Júnior e do vice-presidente Vitor Pflueger Pereira dos Santos, a dupla aclamada em assembléia contará ainda com o apoio do ex-jogador Léo Silva, que vestiu a camisa do Papão nesta temporada, e jogou por mais de dez anos no Japão, aonde defendeu o Kashima Antlers.