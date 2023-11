Internacional e Red Bull Bragantino se enfrentam no próximo domingo, às 18h30, no Beira-rio, válida pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão. O Colorado está em 13º com 43 pontos e ainda pode conquistar uma vaga para a Sul-Americana de 2024, enquanto o Massa Bruta está na quarta colocação e ainda sonha com o inédito título.