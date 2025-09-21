Mirassol vence o Juventude com gol de Reinaldo e retorna ao G4 do Brasileirão
Mandantes abrem vantagem no primeiro tempo e controlam o jogo sem sustos
O Mirassol venceu o Juventude por 2 a 0 no Maião e retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada na tarde deste domingo (21), teve gols do lateral Reinaldo e de Cristian, que saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Chico Costa.
Com o resultado, os mandantes chegaram aos 42 pontos e ocupam a quarta colocação. A equipe comandada por Carpini, por sua vez, permanece com 21 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
Como foi o jogo entre Mirassol e Juventude?
Apesar de o Mirassol dominar a maior parte dos 45 minutos iniciais, foi o Juventude quem teve a primeira chance clara de perigo. Igor Formiga finalizou com força, mas Walter, um dos destaques da partida, fez boa defesa e espalmou.
Aos poucos, o Mirassol passou a aproveitar o calor a seu favor e controlou o ritmo do jogo. Reinaldo explorou os espaços deixados pelo adversário, levou perigo em uma finalização e, minutos depois, abriu o placar aproveitando rebote dentro da área.
Atrás no placar, o Juventude voltou a ameaçar, mas parou mais uma vez em Walter. Já nos acréscimos, Cristian, que entrou no lugar do lesionado Chico Kim, ampliou a vantagem para 2 a 0.
A segunda etapa foi de controle do Mirassol, que administrou a vantagem sem precisar se expor após marcar duas vezes. Com as mudanças feitas por ambos os lados, o jogo seguiu equilibrado, e os mandantes garantiram a vitória sem maiores sustos.
O que vem por aí?
O Mirassol volta a campo no próximo sábado (27), quando visita o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Juventude recebe o Internacional, no clássico gaúcho que será disputado no estádio Alfredo Jaconi.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2 X 0 JUVENTUDE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 24ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maião, em Mirassol;
🥅 Gols: Reinaldo e Cristian (MIR);
🟨 Cartões amarelos: Chico Costa (MIR); Batalla e Jadson (JUV);
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES);
🏁 VAR: Wagner Reway (SC).
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (José Aldo), Negueba (Carlos Eduardo), Chico Costa (Cristian) e Alesson (Gabriel).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Igor Formiga, Luan Freita, Caique e Marcelo Hermes; Giraldo, Jadson e Mandaca (Sforza); Batalla (Veron), Matheus Babi (Edson Negueba) e Taliari (Gilberto).
