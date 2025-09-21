Após empate no Brasileirão, Ceará atinge cinco jogos sem vencer
Equipe ficou no 1 a 1 contra o Bahia
O Ceará empatou por 1 a 1 com o Bahia no último sábado (20), na Arena Castelão, valendo pela 24ª rodada da Série A. Com isso, o Alvinegro atingiu a marca de cinco partidas sem triunfar.
A última vitória da equipe de Léo Condé veio diante do RB Bragantino (1 a 0), no dia 16 de agosto, com gol de Aylon. Depois, o time visitou o Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste e foi eliminado ao perder por 1 a 0.
Os três jogos seguintes aconteceram pela Série A. Primeiro, a equipe ficou no 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa. Na sequência, em seus domínios, o time de Porangabuçu foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0.
Condé teve duas semanas livres para treinos em razão da Data Fifa. No retorno, o Ceará visitou o Vasco e empatou em 2 a 2. O segundo gol do Alvinegro, que estava com um jogador a menos, saiu já nos acréscimos do 2º tempo.
No último sábado (20), o Vovô saiu na frente do Bahia com Lourenço, mas viu Willian José empatar o marcador na etapa final. Vina teve a chance de fazer o 2 a 1 nos últimos instantes, mas parou no goleiro Ronaldo.
Apesar da sequência incômoda, o Ceará tem 28 pontos e está seis acima da zona de rebaixamento - a distância ainda pode mudar nesta rodada. O clube é o atual 11º colocado na tabela.
Próximo jogo do Ceará
Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo somente no dia 29 (segunda-feira). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.
