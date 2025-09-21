O final de semana é marcado pelo clássico carioca Flamengo x Vasco da Gama. Os rivais se enfrentam neste domingo (21), às 17h30, no Estádio do Maracanã. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e já agita os melhores sites de apostas do Brasil.

Além da rivalidade, o confronto traz dois times que precisam muito dos três pontos. O Flamengo defende a liderança do Brasileirão, enquanto o Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O duelo traz ainda uma expectativa em torno de Arrascaeta. O uruguaio vive a temporada mais goleadora da carreira e briga pela artilharia.

Mais um gol do Arrascaeta?

➡️ Gol do Arrascaeta, com odds* de 2.45 na Superbet.

Quem apostar R$10 em gol de Arrascaeta no clássico Flamengo x Vasco, por exemplo, pode receber R$24,50. O uruguaio é um dos mais cotados para balançar as redes neste domingo.

O cenário tem uma explicação. Arrascaeta é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 13 gols. Além disso, ele balançou as redes nas últimas três partidas do clube no campeonato.

Quem vai vencer?

➡️ Flamengo, com odds* de 1.34 na Superbet;

➡️ Empate, com odds* de 5.20 na Superbet;

➡️ Vasco da Gama, com odds* de 8.80 na Superbet.

Apesar de ser um clássico, o favoritismo está todo com o Flamengo. Isso é vísivel nas odds, com uma aposta de R$10 na vitória do Rubro-negro pagando R$13,40, por exemplo.

A principal explicação está no bom momento do time de Filipe Luis. A equipe não sabe o que é perder há 10 jogos. Neste período, foram oito vitórias e dois empates. O clube balançou as redes em todos esses compromissos.

Já o Vasco vive altos e baixos. A equipe ganhou somente três das últimas dez partidas. Foram ainda quatro empates e três derrotas.

Histórico do confronto

➡️ Placar exato: Flamengo 1 x 0 Vasco, com odds* de 7.00 na bet365.

O Flamengo tem sido dominante no clássico. A equipe venceu sete dos últimos dez duelos contra o Vasco. Desses triunfos, somente um placar se repetiu. Foi a vitória por 1 a 0.

Flamengo vai ser campeão?

➡️ Flamengo, com odds* de 1.34 na bet365.

O Flamengo vai para o clássico com a moral de ser o mais cotado para o título do Campeonato Brasileiro. Em caso de conquista do Rubro-negro, o apostador tem um potencial retorno de R$3,40 (R$13,40 ao todo), em uma aposta de R$10.

A equipe ocupa a liderança do Brasileirão, com 50 pontos. Atualmente, o Flamengo é seguido de perto apenas por Cruzeiro e Palmeiras. O time mineiro tem 47 pontos, mas um jogo a mais. Já os paulistas estão com 46, porém, com uma partida a menos.

Onde assistir

A partida entre Flamengo x Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

*Todas as odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 19/09/2025. Visite o site oficial.