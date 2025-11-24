Mirassol vence Ceará no Brasileirão e se aproxima de vaga direta na Libertadores
Times se enfrentaram em partida da 35ª rodada
O Mirassol venceu o Ceará por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (24), no Estádio José Maria de Campos Maia, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Negueba, Reinaldo e Alesson anotaram os gols da equipe da casa.
Com o resultado, o Leão subiu para 63 pontos, ocupando o quarto lugar na tabela do campeonato. A equipe pode assegurar vaga direta na Copa Libertadores com uma vitória na próxima rodada. O Vovô, estacionado em 42 pontos, é o 14º colocado no torneio.
Mirassol derrota o Ceará em casa
Mirassol e Ceará se encontraram nesta noite em momentos distintos. Os paulistas buscavam pontos na briga por vaga direta na Copa Libertadores e os cearenses queriam fugir da preocupante luta contra o rebaixamento.
O Mirassol, já nos primeiros minutos, conseguiu abrir o placar. Depois de uma bola rebatida na área, Negueba aproveitou a sobra e balançou as redes. O Ceará teve a chance do empate em um contra-ataque, mas Fernandinho parou no goleiro Walter.
O segundo gol veio com Reinaldo. O lateral cobrou falta na área, ninguém desviou e a bola foi parar no fundo das redes. O Alvinegro tentou reagir no fim da etapa, mas não conseguiu marcar. Assim, os paulistas foram para o intervalo em vantagem.
O Vovô demonstrou uma postura mais ofensiva no começo do 2º tempo. Ainda nos primeiros instantes, uma torre de iluminação do estádio apagou e a partida ficou paralisada por cerca de oito minutos. Após a retomada, o time cearense seguiu pressionando.
O terceiro gol saiu dos pés de Alesson. O atleta recebeu de Gabriel na área, puxou para a direita e finalizou colocado, sem chances para o goleiro Bruno Ferreira. Os visitantes quase diminuíram em forte chute de Fabiano Souza, mas o lateral parou na trave.
O Mirassol administrou a vantagem nos minutos finais e ficou com três importantes pontos na busca por uma vaga direta na Copa Libertadores. O Ceará, por outro lado, continua ameaçado pelo rebaixamento.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 3 X 0 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 35ª RODADA
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 24/11/2025 - 19h
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Negueba aos 3 min do 1º T, Reinaldo aos 23 min do 1º T e Alesson aos 32 min do 2º T (MIR)
🟨 Cartões amarelos: Jemmes e Walter (MIR); Willian Machado e Fabiano Souza (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo (Roni) e Gabriel (Chico Kim); Negueba (Alesson), Da Costa (Cristian Renato) e Carlos Eduardo (Yago Felipe).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho (Matheus Araújo) e Lucas Mugni (Lourenço); Rafael Ramos (Aylon), Pedro Henrique (Fernandinho) e Galeano (Paulo Baya).
