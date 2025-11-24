Classificado para Libertadores, Mirassol possui o elenco menos valioso da Série A
No ano do centenário e pela primeira vez na Série A do Brasileirão, o Mirassol está fazendo uma campanha histórica. Já na reta final do campeonato, os comandados de Rafael Guanaes estão garantidos na Libertadores de 2026. Confira com o Lance! o valor da folha salarial e o valor de mercado da equipe do interior paulista.
Ainda sem perder em casa na competição, o Mirassol ostenta a quarta colocação do campeonato. Com apenas quatro partidas restantes até o final do Brasileirão, todas as equipes que o Leão Caipira vai enfrentar possuem uma folha salarial e um valor de mercado superiores ao Mirassol.
De acordo com a página "Mercado da Bola", no Instagram, a folha salarial do time é de R$ 4,1 milhões, sendo assim a penúltima do ranking. O Mirassol fica a frente apenas do Juventude, que tem vencimentos mensais de aproximadamente R$ 3 milhões.
Jogadores com maior valor de mercado do Mirassol
Confira a lista dos 15 jogadores mais bem avaliados do Leão no mercado:
- Felipe Jonatan – 2,20 milhões de euros (R$ 13,2 milhões)
- Yago Felipe – 2,00 milhões de euros (R$ 12,0 milhões)
- Shaylon – 1,30 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)
- Roni – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Neto Moura – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Francisco da Costa – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
- Edson Carioca – 1,00 milhão de euros (R$ 6,0 milhões)
- Danielzinho – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
- Negueba – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
- Matheus Sales – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Matheus Bianqui – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Cristian Renato – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Renato Marques – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- João Victor – 750 mil euros (R$ 4,5 milhões)
- Luiz Otávio – 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)
Veja a comparação de valor de mercado com os outros times do G4:
(A ordem utilizada é das equipes mais valorizadas no mercado)
- Palmeiras - 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bi)
- Flamengo - 195,90 milhões de euros (R$ 1,2 bi)
- Cruzeiro - 125,65 milhões de euros (R$ 780,4 milhões)
- Mirassol - 22,5 milhões de euros (R$ 139,8 milhões)
