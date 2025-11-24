menu hamburguer
Classificado para Libertadores, Mirassol possui o elenco menos valioso da Série A

Mirassol também possui elenco menos valioso no mercado

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
15:14
Mirassol comemora gol de Gabriel diante do Palmeiras (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
imagem cameraMirassol comemora gol de Gabriel diante do Palmeiras (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
No ano do centenário e pela primeira vez na Série A do Brasileirão, o Mirassol está fazendo uma campanha histórica. Já na reta final do campeonato, os comandados de Rafael Guanaes estão garantidos na Libertadores de 2026. Confira com o Lance! o valor da folha salarial e o valor de mercado da equipe do interior paulista.

Ainda sem perder em casa na competição, o Mirassol ostenta a quarta colocação do campeonato. Com apenas quatro partidas restantes até o final do Brasileirão, todas as equipes que o Leão Caipira vai enfrentar possuem uma folha salarial e um valor de mercado superiores ao Mirassol.

De acordo com a página "Mercado da Bola", no Instagram, a folha salarial do time é de R$ 4,1 milhões, sendo assim a penúltima do ranking. O Mirassol fica a frente apenas do Juventude, que tem vencimentos mensais de aproximadamente R$ 3 milhões.

Reinaldo Mirassol
Reinaldo comemora gol pelo Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Jogadores com maior valor de mercado do Mirassol

Confira a lista dos 15 jogadores mais bem avaliados do Leão no mercado:

    1.
  1. Felipe Jonatan – 2,20 milhões de euros (R$ 13,2 milhões)
    2. 2.
  2. Yago Felipe – 2,00 milhões de euros (R$ 12,0 milhões)
    3. 3.
  3. Shaylon – 1,30 milhão de euros (R$ 7,8 milhões)
    4. 4.
  4. Roni – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
    5. 5.
  5. Neto Moura – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
    6. 6.
  6. Francisco da Costa – 1,20 milhão de euros (R$ 7,2 milhões)
    7. 7.
  7. Edson Carioca – 1,00 milhão de euros (R$ 6,0 milhões)
    8. 8.
  8. Danielzinho – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
    9. 9.
  9. Negueba – 900 mil euros (R$ 5,4 milhões)
    10. 10.
  10. Matheus Sales – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    11. 11.
  11. Matheus Bianqui – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    12. 12.
  12. Cristian Renato – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    13. 13.
  13. Renato Marques – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    14. 14.
  14. João Victor – 750 mil euros (R$ 4,5 milhões)
    15. 15.
  15. Luiz Otávio – 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)

Veja a comparação de valor de mercado com os outros times do G4:

(A ordem utilizada é das equipes mais valorizadas no mercado)

    1.
  1. Palmeiras - 212,15 milhões de euros (R$ 1,3 bi)
    2. 2.
  2. Flamengo - 195,90 milhões de euros (R$ 1,2 bi)
    3. 3.
  3. Cruzeiro - 125,65 milhões de euros (R$ 780,4 milhões)
    4. 4.
  4. Mirassol - 22,5 milhões de euros (R$ 139,8 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

