Carrascal terá, nesta quinta-feira (7), na partida do Flamengo contra o Independiente Medellín (COL), fora de casa, a chance de recuperar o protagonismo no time carioca e mostrar ao seu país que merece uma vaga na Copa do Mundo. Sem Arrascaeta, ele deve assumir a função de armador da equipe no duelo em seu país natal, que pode sacramentar a classificação rubro-negra às oitavas de final da Libertadores.

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Chegada de Carrascal como substituto de Arrascaeta

O meia-atacante chegou ao Flamengo com o status de substituto imediato de Arrascaeta. Mas, logo em suas primeiras palavras pelo clube, tratou de desfazer essa imagem, afirmando, inclusive, que poderia atuar ao lado do uruguaio. E foi o que aconteceu.

Na temporada de 2025, Carrascal se destacou com a camisa do Flamengo atuando ao lado de Arrascaeta, sendo peça importante nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Ao lado do companheiro, o colombiano, que também pode exercer a função de armador, brilhou atuando pelos lados do campo.

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Carrascal em jogo pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Carrascal em campo sem Arrascaeta

Ao analisar os números de Carrascal sem a presença de Arrascaeta, percebe-se ainda mais a importância do jogo desta quinta-feira para o colombiano. Essa situação ocorreu em apenas oito partidas. Nesse período, ele marcou um gol e deu três assistências.

Carrascal em campo pelo Flamengo na ausência de Arrascaeta (Foto: Arte/Lance!)

Números gerais de Carrascal pelo Flamengo

As estatísticas de Carrascal com a camisa do Flamengo evidenciam o potencial do colombiano como armador. Em 47 jogos, ele soma nove assistências, 14 grandes chances criadas, além de 54% de acerto nos dribles e 52% de eficiência nos duelos. Os números indicam que, com ou sem Arrascaeta, Carrascal consegue contribuir ofensivamente com a equipe.

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47 jogos (32 titular) 4 gols 9 assistências 199 mins p/ participar de gol 57 finalizações (15 no gol) no total 14 grandes chances criadas 1.4 passes decisivos por jogo 1.3 dribles certos (54% de acerto) por jogo 31% acerto no cruzamento 52% eficiência nos duelos 1.5 faltas sofridas por jogo

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Fator casa pode ser fundamental para Carrascal pensando na Copa

Com um pé na Copa do Mundo pela Colômbia, Carrascal pode carimbar sua vaga no Mundial com uma grande atuação em "casa". Natural de Cartagena das Índias, localizada a cerca de 700 km de Medellín, cidade da partida desta quinta-feira, o meia foi um dos mais celebrados na chegada da delegação rubro-negra, na noite de terça-feira.

Na seleção comandada por Néstor Lorenzo, Carrascal tem prestígio. Com a camisa colombiana, o meia-atacante soma dois gols e uma assistência.

Carrascal com a camisa da Colômbia (Foto: Arte/Lance!)

Diante desse cenário, o confronto entre Independiente Medellín e Flamengo ganha ainda mais peso para o jogador. Em um jogo de grande magnitude, atuando diante de seu público e às vésperas da Copa do Mundo, a partida se apresenta como uma vitrine importante para o colombiano.

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"Talento não falta", diz Lúcio de Castro sobre Carrascal

Para Lúcio de Castro, colunista do Lance!, o talento de Carrascal é evidente e um diferencial importante. No entanto, para alcançar um nível ainda mais alto, o jogador precisa de maior regularidade e evolução no aspecto mental.

Carrascal, inegavelmente, tem técnica e capacidade para ser um grande jogador. O que atrapalha essa confirmação é uma certa instabilidade e irregularidade. E aqui não me refiro apenas a episódios como a expulsão absolutamente irresponsável após a cotovelada em Breno Bidon na final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, mas também às próprias tomadas de decisão durante uma partida. Por vezes, parece inconsequente e desligado do jogo. Se evoluir nesse sentido, pode crescer muito, porque talento não falta.

De volta ao seu país, o jogo em Medellín ganha contornos ainda mais importantes para Carrascal, que tem a oportunidade de se firmar de vez no Flamengo e reforçar seu nome entre os convocáveis da seleção colombiana para a Copa do Mundo.

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