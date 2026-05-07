Lance polêmico causa grande repercussão em Cruzeiro x Universidad Católica

Fora de casa, o Cruzeiro conquistou apenas um ponto contra a Universidad Católica nesta quinta-feira (7). A Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso. O lance em questão gerou muita repercussão entre torcedores, que dispararam fortes críticas à Conmebol.

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Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.

Reação dos torcedores do Cruzeiro com a expulsão

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Como foi o jogo

Texto de Eduardo Statuti

Sob chuva forte e em um gramado sintético da Claro Arena, o Cruzeiro teve o protagonismo nos primeiros momentos. A proposta celeste no início foi buscar jogadas em velocidade pelo lado direito. Matheus Pereira teve a primeira chance, que explodiu na defesa dos Cruzados. A resposta dos mandantes veio com Montes, que parou em boa defesa de Otávio.

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No lance seguinte, Kaio Jorge teve chance clara, sem goleiro, mas não conseguiu finalizar bem em velocidade. Depois da pausa para hidratação, os chilenos passaram a pressionar a saída de bola celeste e ter mais a bola. A Raposa voltou a assustar em cobrança de falta de Arroyo de longe, mas Bernedo levou sorte e acabou fazendo a defesa.

No início da etapa complementar, o árbitro Andres Rojas foi rigoroso com Arroyo e deu um cartão vermelho ao atacante por entrada dura em Zuqui.

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