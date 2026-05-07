Lance polêmico causa grande repercussão em Cruzeiro x Universidad Católica
Com o empate, a Raposa fica em segundo lugar no Grupo D da Sul-Americana
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Fora de casa, o Cruzeiro conquistou apenas um ponto contra a Universidad Católica nesta quinta-feira (7). A Raposa ficou no 0 a 0 com os chilenos, mesmo jogando o segundo tempo todo com um jogador a menos depois que Arroyo foi expulso. O lance em questão gerou muita repercussão entre torcedores, que dispararam fortes críticas à Conmebol.
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Com o resultado, a Raposa fica na vice-liderança do Grupo D, com os mesmos sete pontos dos Cruzados, mas atrás por ter perdido no confronto direto. Abaixo, vem o Boca Juniors, com seis pontos. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam os argentinos, no dia 19, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Enquanto isso, os chilenos enfrentam o Barcelona-EQU, no dia 21.
Reação dos torcedores do Cruzeiro com a expulsão
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Como foi o jogo
Texto de Eduardo Statuti
Sob chuva forte e em um gramado sintético da Claro Arena, o Cruzeiro teve o protagonismo nos primeiros momentos. A proposta celeste no início foi buscar jogadas em velocidade pelo lado direito. Matheus Pereira teve a primeira chance, que explodiu na defesa dos Cruzados. A resposta dos mandantes veio com Montes, que parou em boa defesa de Otávio.
No lance seguinte, Kaio Jorge teve chance clara, sem goleiro, mas não conseguiu finalizar bem em velocidade. Depois da pausa para hidratação, os chilenos passaram a pressionar a saída de bola celeste e ter mais a bola. A Raposa voltou a assustar em cobrança de falta de Arroyo de longe, mas Bernedo levou sorte e acabou fazendo a defesa.
No início da etapa complementar, o árbitro Andres Rojas foi rigoroso com Arroyo e deu um cartão vermelho ao atacante por entrada dura em Zuqui.
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