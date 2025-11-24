Mirassol e Ceará estão escalados para o duelo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Mirassol e Ceará estão escalados para o duelo desta segunda-feira (24), no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. Os técnicos Rafael Guanaes e Léo Condé já definiram as equipes que estarão em campo.
Relacionadas
- Onde Assistir
Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir23/11/2025
- Ceará
Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão
Ceará21/11/2025
- Futebol Nacional
Mirassol faz história e garante vaga na Libertadores de 2026
Futebol Nacional20/11/2025
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Mirassol vem de empate em 1 a 1 com o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão. O Ceará, por sua vez, recebeu o Internacional em seu último jogo e perdeu por 2 a 1. O Leão é o quarto colocado na tabela do torneio, com 60 pontos. O Vovô está em 14º lugar, tendo 42 pontos.
A equipe de Rafael Guanaes tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Da Costa.
O Ceará de Léo Condé terá o desfalque do meio-campista Vina e do atacante Pedro Raul, suspensos. O volante Fernando Sobral, lesionado, também é ausência por. O Alvinegro está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano.
➡️ Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CEARÁ
35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias