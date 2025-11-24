menu hamburguer
Mirassol e Ceará estão escalados para o duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 24/11/2025
18:03
Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, valendo pelo Brasileirão (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)
Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, valendo pelo Brasileirão (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)
Mirassol e Ceará estão escalados para o duelo desta segunda-feira (24), no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. Os técnicos Rafael Guanaes e Léo Condé já definiram as equipes que estarão em campo.

O Mirassol vem de empate em 1 a 1 com o Santos, fora de casa, pelo Brasileirão. O Ceará, por sua vez, recebeu o Internacional em seu último jogo e perdeu por 2 a 1. O Leão é o quarto colocado na tabela do torneio, com 60 pontos. O Vovô está em 14º lugar, tendo 42 pontos.

A equipe de Rafael Guanaes tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Da Costa.

O Ceará de Léo Condé terá o desfalque do meio-campista Vina e do atacante Pedro Raul, suspensos. O volante Fernando Sobral, lesionado, também é ausência por. O Alvinegro está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano.

FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X CEARÁ
35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: segunda-feira, 24 de novembro, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Rafael Ramos, Pedro Henrique e Galeano. Técnico: Léo Condé.

