Além de Vojvoda, rodada de quarta-feira derruba mais um técnico do Brasil

O técnico Juan Pablo Vojvoda não foi o único a ser demitido na última quarta-feira (18) no Brasil. Após a eliminação na quarta fase da Copa do Brasil pelo Confiança, Umberto Louzer foi desligado pelo Vila Nova. O time goiano perdeu por 5 a 3 nos pênaltis, em Goiânia, depois de empate sem gols no tempo regulamentar.

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➡️ Santos anuncia demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda

Louzer comandou o Vila Nova em 24 partidas e conquistou apenas oito vitórias neste período. Na Copa do Brasil de 2026, o Tigrão havia superado Velo Clube e Operário-MS, ambas equipes da Série D, também nas cobranças de pênaltis. Esta era a segunda passagem de Louzer pelo Vila Nova.

"O Vila Nova Futebol Clube comunica a saída do técnico Umberto Louzer e de sua comissão técnica. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e comprometimento durante o período em que estiveram a frente da equipe. Desejamos sucesso na continuidade de suas carreiras", trouxe o comunicado do Vila Nova.

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Umberto Louzer foi demitido do Vila Nova após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

Demissão de Vojvoda no Santos

Texto: Juliana Yamaoka

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira (18), o Santos anunciou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A demissão foi anunciada pelo gerente de comunicação, Wagner Vilaron, sob a justificativa de que o diretor executivo, Alexandre Mattos, está suspenso pelo TJD, enquanto o presidente do clube, Marcelo Teixeira, está em viagem para o Paraguai, local do sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

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O argentino já vinha balançando no cargo desde o duelo diante do Mirassol, mas ganhou uma sobrevida após o empate por 2 a 2 contra a equipe do interior de São Paulo. Na sequência, também empatou por 1 a 1 com o Corinthians e seguiu pressionado.

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No apito final da partida contra o Colorado, na noite deste domingo (18), houve muitos protestos da torcida, direcionados ao treinador, ao elenco como um todo, além de xingamentos ao presidente Marcelo Teixeira e ao diretor executivo Alexandre Mattos.

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