Mirassol demite Eduardo Barroca um dia após classificação no Paulistão

Nesta quinta-feira (21), o Mirassol anunciou a rescisão de contrato do treinador Eduardo Barroca. A demissão ocorre um dia após o clube do interior garantir vaga antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Campeonato Paulista: Red Bull Bragantino adia classificação do Santos

A classificação teve um sabor enorme, foi conquistado após a derrota do clube por 3 a 0 para o RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A vaga veio pela derrota do Botafogo-SP para o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, também na quinta-feira (21). O Mirassol enfrentará o Corinthians nas quartas de final.

Em comunicado nas redes sociais, o clube do interior afirmou que a rescisão foi um combinado entre as partes. Eduardo Barroca foi contratado no início da temporada para comandar o Mirassol na primeira temporada da equipe na Série A do Brasileirão.

continua após a publicidade

O treinador comandou a equipe em 11 partidas pelo Paulistão, com cinco vitórias, um empate e outras cinco derrotas. Apesar da "missão cumprida" no estadual, o time não vence há cinco jogos pela competição.

Mirassol demitiu o treinador Eduardo Barroca (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Véspera de jogo decisivo

A demissão do treinador acontece às vésperas de uma das partidas mais decisivas da 12ª rodada do Campeonato Paulista. No domingo (23), o Mirassol recebe o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José de Campos Maia, no interior paulista.

continua após a publicidade

O Verdão é o terceiro colocado do Grupo D e precisa vencer para ter chances de disputar o mata-mata do Campeonato Paulista. Para assegurar a vaga, o Palmeiras ainda depende um tropeço da Ponte Preta contra o RB Bragantino, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O Mirassol será comandado por Ivan Baitello, auxiliar da comissão permanente do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte