Campeonato Paulista: Red Bull Bragantino adia classificação do Santos

A vitória do Santos sobre o Noroeste por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, aumentou as chances de classificação do time às quartas de final. No entanto, a vaga ainda não está garantida e será decidida na última rodada.

O Peixe lidera o Grupo B com 15 pontos, mas a vitória do Red Bull Bragantino por 3 a 0 sobre o Mirassol, nesta quinta-feira (20), impediu a classificação antecipada. Isso porque o próprio Bragantino (14 pontos) e o Guarani (12) ainda podem ultrapassar o Santos na última rodada. O Bugre, para isso, precisaria vencer e tirar uma diferença de três gols no saldo.

A Portuguesa, com 11 pontos, também segue na disputa e pode manter vivas as chances de classificação se ao menos empatar com o São Bernardo no fechamento da rodada atual.

Apesar do cenário indefinido, o Santos ainda depende apenas de si para avançar. Uma vitória simples contra a Inter de Limeira, no domingo, às 18h30, garante o Peixe nas quartas de final do Paulistão.

Sem a classificação garantida, é possível que o técnico Pedro Caixinha tenha de escalar o que tem de melhor na última rodada. Isso inclui Neymar. O camisa 10 deixou claro para o técnico Pedro Caixinha que deseja estar disponível em todos os jogos para aumentar gradualmente seu tempo em campo. No entanto, o retorno ao Peixe também marca um recomeço em sua carreira, após uma grave lesão no joelho esquerdo que o manteve afastado dos gramados por mais de um ano.

Por esse motivo, a comissão técnica do Peixe recomenda cautela, em uma análise conjunta com a equipe do atleta, para garantir que sua recuperação seja completa e segura.