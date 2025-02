Por ter sido alvo de críticas de grandes astros do futebol brasileiro como Neymar e Filipe Luís, a bola utilizada no Campeonato Paulista e no Campeonato Carioca levantou grande curiosidade do público em relação aos materiais utilizados na sua produção.

O modelo S11 Ecoknit, da bola da Penalty, é feito de material sustentável utilizando plástico reciclável e fibra de Cana de Açúcar. O tecido de poliéster é feito a partir de garrafas pet recicladas, sendo utilizadas 4,5 garrafas PET por unidade. A iniciativa de produzir uma bola sustentável, já resultou na reciclagem de mais de 250 mil garrafas. A bola do Paulistão está disponível para compra no site oficial da Penalty por R$ 600.

A Penalty e a Federação Paulista de Futebol afirmam que a bola do Pualistão (S11 Ecoknit) atende aos critérios de alta performance e possui o selo Fifa Quality Pro. A tecnologia Ecoknit visa não apenas a sustentabilidade, mas também a melhoria na qualidade do jogo, especialmente sob condições climáticas adversas, típicas do início do ano em São Paulo.

Apesar da bola do Paulistão ganhar destaque positivo por suas características sustentáveis, a mesma não tem sido bem recebido por jogadores. Neymar, após uma partida, criticou a bola, descrevendo-a como "muito ruim" e destacou a necessidade de melhorias. Hugo Souza e Filipe Luís também expressaram descontentamento com a qualidade do equipamento.

⚽Características da bola do Paulistão

Peso: 420 - 445g

Circunferência: 68,5 – 69,5 cm

Sistema de Forro: Termofixo Ecológico