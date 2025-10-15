Meia do Internacional marca golaço fora das quatro linhas

Acostumado a driblar marcadores e, neste ano, a colocar bolas na rede, o meia do Internacional Alan Patrick marcou um golaço fora das quatro linhas. O camisa 10 colorado é patrocinador do Leitura F.C., atividade que visa incentivar a leitura entre atletas das categorias de base de clubes Brasil afora. Além de bancar a iniciativa, o atleta também participou de uma das ações.

Na segunda-feira (13), o jogador esteve no Celeiro de Ases, casa da base colorada, para conversar com jovens atletas alvirrubros sobre a ação e a importância dos livros.

O que é o Leitura F.C.

O Leitura F.C., idealizado pela jornalista Cristiane Ostermann, filha do cronista esportivo Ruy Carlos Ostermann, falecido em junho este ano, tem como objetivo transformar cada clube participante em um ponto de encontro com os livros. Bem como formar uma nova geração de atletas-leitores dentro e fora de campo.

Viabilizada por meio da Lei Rouanet, a iniciativa aposta na formação de leitores e na ampliação do acesso à cultura. O acervo foi cuidadosamente selecionado para despertar o gosto pela leitura e contribuir para a formação integral dos jogadores. São títulos sobre futebol e outros temas, destinados a idades a partir dos dez anos até jovens adultos.

O projeto foi lançado em agosto de 2025 e concluído na segunda, com a visita à casa das categorias de base coloradas, em Alvorada. A ação levou uma estante com 50 títulos para 15 clubes no Rio Grande do Sul e em São Paulo. No Inter, a entrega teve acompanhamento presencial de Alan Patrick, que abraçou a causa.

Quem participa do projeto

Na visita ao Celeiro o camisa 10 disse acreditar que o projeto vai além da doação de livros:

– Um jogador que lê, além de adotar um hábito saudável, prepara-se melhor para se comunicar e se expressar. Também amplia seu conhecimento sobre outras culturas e realidades.

Além do Colorado, os clubes gaúchos contemplados foram São José, Cruzeiro, Novo Hamburgo, Juventude, Caxias, Futebol com Vida, AC Sulbrasil, Gramadense e Esporte Clube Pinheiros. Em São Paulo, participaram Bola na Rede, ML Soccer, Catanduva FC, Ferroviária e Santos.