Mineirão: um sessentão de muitas glórias para o futebol mineiro

O Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido simplesmente como Mineirão, completa 60 anos nesta sexta-feira (5). A inauguração, em 5 de setembro de 1965, ocorreu com uma série de festividades que culminaram no amistoso em que a Seleção Mineira derrotou o River Plate, da Argentina, por 1 a 0.

O primeiro gol do estádio foi marcado pelo meio-campista do Atlético-MG Buglê. O goleiro era o argentino Gatti, que ficaria mais famoso com a camisa do Boca Juniors, falecido em abril deste ano. O público nesse primeiro dia foi de cerca de 80 mil pessoas (73.201 pagantes).

As solenidades de inauguração se estenderam por alguns dias, e outra partida de destaque foi a vitória da Seleção Brasileira sobre o Uruguai por 3 a 0, em 7 de setembro. O Brasil foi representado pela equipe do Palmeiras, sob o comando do técnico argentino Filpo Núnez.

A inauguração do Mineirão marcou uma nova era para o futebol mineiro. E o Cruzeiro foi o primeiro clube que se aproveitou da nova estrutura. Com uma equipe jovem, recém-formada, a Raposa surpreendeu ao golear o Santos por 6 a 2, em 30 de novembro de 1966, na primeira partida da Taça Brasil, que seria conquistada na semana seguinte no Pacaembu.

O primeiro grande momento do Atlético-MG no Mineirão foi em 3 de setembro de 1969: a vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira que se preparava para a Copa do Mundo de 1970, no México, ainda sob o comando do técnico João Saldanha.

O Mineirão nos primeiros anos de existência, em 1970 (Foto: Reprodução X)

Em 1976, Cruzeiro e Internacional protagonizaram um dos maiores jogos da história do Mineirão. Pela fase de grupos da Copa Libertadores, a equipe celeste derrotou o Colorado por 5 a 4, no jogo de abertura da campanha do primeiro título da Raposa na competição.

Nos anos seguintes, o Mineirão foi palco de grandes conquistas de Atlético-MG e Cruzeiro, como também de algumas decepções (veja relação abaixo). O primeiro título oficial fora do âmbito estadual veio somente em 1991, com a conquista da Supercopa dos Campeões da Libertadores pelo clube celeste.

Em 22 de junho de 1997, o Mineirão viveu um dia histórico: 132.834 pessoas assistiram à vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova por 1 a 0, na final do Estadual. Era o recorde de público presente no estádio. O maior público pagante, no entanto, é o do clássico entre os maiores rivais mineiros, em 4 de maio de 1969, com vitória celeste por 1 a 0: 123.351 torcedores.

Mineirão recebe jogos pela Copa do Mundo e Olimpíadas

Em junho de 2010, o Mineirão foi fechado para a maior reforma de sua história, visando receber jogos da Copa do Mundo de 2014. O estádio foi reaberto somente em 3 de fevereiro de 2013, com o clássico Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG, pelo Mineiro.

O primeiro jogo de Copa do Mundo disputado no Mineirão foi a vitória da Colômbia sobre a Grécia por 3 a 0, em 14 de junho de 2014. Mas essa não foi a partida que marcou o estádio na história dos Mundiais. Nem o segundo jogo, Argentina 1 x 0 Irã, com gol de Messi. Ou a classificação brasileira nos pênaltis sobre o Chile, pelas oitavas de final.

Na página mais triste da história do Mineirão, a Seleção Brasileira foi humilhada pela Alemanha, na semifinal disputada em 8 de julho. A goleada por 7 a 1 foi o maior vexame de todos os tempos do Brasil num estádio de futebol.

O Mineirão também foi palco do maior vexame do Brasil, a goleada de 7 a 1 da Alemanha na Copa 2014 (Foto Odd Andersen/AFP Photo)

Em 2016, o Mineirão recebeu 10 partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio, com destaque para a vitória, nos pênaltis, da Seleção Brasileira Feminina sobre a Austrália, nas quartas de final.

Comemoração dos 60 anos terá jogo entre ídolos de Atlético-MG e Cruzeiro

Os 60 anos do Mineirão serão comemorados em 11 de outubro, com o Desafio de Gigantes, jogo com a participação de ídolos dos dois rivais mineiros, capitaneados por Ronaldinho Gaúcho e Alex. Também haverá shows antes e depois da partida, marcada para as 16 horas.

Shows também marcaram a história do estádio, como os da banda de rock Kiss em 1983, de Elton John em 2013, Paulo Mc Cartney em 2013 e 2017 e de Milton Nascimento em 2022.

As grandes conquistas do Atlético-MG no Mineirão

Copa Conmebol 1997 – 1 x 1 Lanús (ARG) – 17/12/1997 Copa Libertadores 2013 – 2 x 0 Olimpia (4 x 3 nos pênaltis) – 24/7/2013 Recopa Sul-Americana 2014 – 4 x 3 Lanús (ARG) – 23/7/2014 Copa do Brasil 2014 – 1 x 0 Cruzeiro – 26/11/2014

Atlético-MG conquistou a Copa do Brasil de 2014 no Mineirão (Foto: Andre Yanckous/AGIF/Arquivo)

As decepções da torcida do Atlético-MG no Mineirão

Perda do título brasileiro de 1977 para o São Paulo

Rebaixamento para a Série B do Brasileiro em 2005

As grandes conquistas do Cruzeiro no Mineirão

Supercopa da Libertadores 1991 – 3 x 0 River Plate – 20/11/1991

Copa do Brasil 1993 – 2 x 1 Grêmio – 3/6/1993

Copa Liberadores 1997 – 1 x 0 Sporting Cristal (PER) – 13/8/1997

Copa do Brasil 2000 – 2 x 1 São Paulo – 9/7/2000

Copa do Brasil 2003 – 3 x 1 Flamengo – 11/6/2003

Brasileiro 2003 – 2 x 1 Paysandu – 30/11/2003

Brasileiro 2014 – 2 x 1 Goiás – 23/11/2014

Copa do Brasil 2017 – 0 x 0 Flamengo (5 x 3 nos pênaltis) – 27/9/2017

Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil 2017 no Mineirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

As decepções da torcida do Cruzeiro no Mineirão