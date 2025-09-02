Jornalista da Ge TV opina sobre Sampaoli no Atlético-MG: ‘Precisa dar resposta’

A jornalista Mariana Spinelli, uma das contratadas da "Ge TV", elogiou a contratação de Jorge Sampaoli como técnico do Atlético-MG, mas fez ponderações. Em seu perfil na rede social "X", a repórter e comentarista falou que o argentino "precisa dar respostas de comportamento e títulos", em referência aos trabalhos de altos e baixos anteriores no futebol brasileiro.

- A melhor opção entre os ventilados, com toda certeza, mas ja fui mais empolgada com "o homi". Conteúdo tem, é quem pode chacoalhar o elenco, mas precisa dar resposta de comportamento e títulos pra valer o dinheiro que cobra. Com ponderações, vejo como positiva a escolha - escreveu Mari.

Sampaoli já trabalhou três vezes no futebol brasileiro, à frente do Santos, do próprio Atlético-MG e do Flamengo. Apesar de bons momentos, só conquistou um título, o Campeonato Mineiro de 2020. O comportamento excêntrico e os consequentes problemas de relacionamento com jogadores e funcionários foram os pontos baixos. O trabalho mais recente, com o Rubro-Negro, foi o menos elogiado e ficou marcado pela agressão de seu preparador físico, Pablo Fernández, ao atacante Pedro.

Sampaoli de volta ao Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou o retorno do treinador argentino na noite desta terça-feira (2). Na primeira passagem, Sampaoli esteve à frente do time por 44 partidas: foram 24 vitórias, nove empates e dez derrotas. Na ocasião, o time terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro, mas apenas três pontos atrás do campeão Flamengo.

O primeiro trabalho do ex-Chile no Galo coincidiu com o período pandêmico, com jogos sem torcida. Em carta de despedida ao fim do ciclo, motivado por desgaste com a diretoria, o técnico lamentou não ter realizado o sonho de comandar a equipe mineira com apoio da massa. O anúncio do clube, inclusive, fez referência a esse desejo: "Agora sem distanciamento social".

Com contrato até o fim de 2027, Sampaoli já terá grandes desafios nos meses derradeiros de 2025, uma vez que o Atlético-MG disputa Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.