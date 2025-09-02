Torcedores do Cruzeiro esgotam ingressos para jogo contra o Atlético-MG

A torcida do Cruzeiro esgotou, em pouco mais de 24 horas, os ingressos para o clássico contra o Atlético-MG, dia 11, no Mineirão, na partida de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube anunciou, nesta terça-feira (2), nas redes sociais, que todos os 59.641 bilhetes colocados à venda na segunda-feira (1º) foram adquiridos pelos cruzeirenses.

A venda começou na manhã de segunda-feira (1º) exclusivamente para algumas categorias do programa Sócio 5 Estrelas, como Clube Diamante, Cabuloso PCD, Cabuloso Max, Cabuloso Nível 3. Ao longo do dia, foi liberada a compra para os sócios dos níveis Cabuloso 1 e 2. Na noite de segunda-feira (1º), o clube divulgou que 43 mil ingressos haviam sido adquiridos pela torcida do Cruzeiro.

Na manhã desta terça-feira (2), começaram as vendas para categorias dos sócios Time do Povo e Meu Cruzeiro. Havia apenas ingressos para os setores Laranja Inferior, Laranja Superior e Roxo Superior. Somente às 12h, foi liberada a venda para os torcedores não sócios e, uma hora depois, o clube divulgou que a carga havia se esgotado.

O Cruzeiro faz a ressalva de que alguns ingressos de compras não concluídas podem voltar ao site ingresso.cruzeiro.com.br. O aumento nos preços diminuiu o interesse do cruzeirense em estar presente no Mineirão para apoiar a equipe no jogo contra o Atlético-MG.

Por causa do acordo para que os clássicos sejam disputados com torcida única, não haverá atleticanos no Mineirão no dia 11. Com isso, o Cruzeiro pode vender ingressos para todos os setores do estádio, sem necessidade de espaço para divisão de torcidas.

Número de sócios torcedores do Cruzeiro não pára de crescer

O apoio do torcedor do Cruzeiro neste bom momento da equipe na temporada não é medido apenas com o comparecimento em grande número aos jogos no Mineirão – feito que se repete com a equipe feminina, que vem batendo recordes seguidos de público no Campeonato Brasileiro. O clube está próximo de atingir a marca de 100 mil sócios, conforme desejo do dono da SAF, Pedro Lourenço.

Na segunda-feira (1º), o Cruzeiro divulgou que havia atingido o número de 95 mil sócios torcedores, quatro dias após ultrapassar, pela primeira vez na história, a marca de 90 mil. Nesta terça-feira (2), o número passou de 97 mil torcedores.