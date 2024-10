Messi abre o jogo sobre aposentadoria da Argentina após hat trick

Messi comemorando um dos gols do hat trick pela Argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Lionel Messi foi o grande personagem desta noite de Eliminatórias. O camisa 10 comandou a vitória do Argentina por 6 a 0 contra a Bolívia, com três gols e duas assistências. Na saída do campo, o jogador foi questionado sobre sua presença na próxima Copa do Mundo para defender o título da Albiceleste.

➡️ Colômbia atropela o Chile nas Eliminatórias, e cola na Argentina

- A verdade é que não estipulei data, nem prazos. Quero desfrutar. Com disse recentemente, me emociona está aqui e sentir o carinho da torcida, porque não sei quando pode ser a última vez.

Aos 37 anos, Lionel Messi segue entregando atuações que os torcedores se acostumaram a ver durante seu auge. Enquanto para a esmagadora maioria de jogadores um hat-trick com a camisa de sua seleção pode ser o auge da carreira, para Leo é mais uma para chegar a soma de 10.

É muito lindo vir para cá e sentir o carinho dos torcedores argentinos. Me emociona como gritam meu nome, a conexão que tenho com eles, o momento que estamos passando. A verdade é que estamos todos desfrutando. Gosto de estar aqui, jogar aqui. Estou feliz pela vitória - contou Messi.

- É isso que me move, desfrutar e ser feliz com meus companheiros. Apesar da idade, me sinto como um menino pelas brincadeiras que faço com esse elenco. Me sinto confortável com eles. Enquanto eu seguir me sentindo bem, posso seguir rendendo e seguiremos desfrutando - completou.

A próxima partida da Argentina pelas Eliminatórias é contra o Paraguai, no dia 14 de novembro. A Albiceleste é líder da classificação com 22 pontos.

Torcida da Argentina ovacionando Lionel Messi (Foto: Luis ROBAYO / AFP)