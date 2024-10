Com três gols e duas assistências de Messi, Argentina massacra Bolívia

Messi na partida Argentina x Bolívia (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Publicada em 15/10/2024 - 23:03 • Buenos Aires (ARG) • Atualizada em 16/10/2024 - 00:03

A Argentina venceu a Bolívia, nesta terça-feira (15), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por 6 a 0. A partida foi no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). Os gols do jogo foram marcados por Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez e Thiago Almada.

Como foi o jogo da Argentina?

A Seleção Argentina massacrou os bolivianos desde o apito inicial. Os hermanos trocaram mais que duas vezes mais o número de passes da Bolívia. Nas finalizações em gol, outro massacre 10 a 1.

Show de Messi

Um dos maiores jogadores da história do futebol e da Seleção Argentina, Lionel Messi, fez os torcedores relembrarem o auge do camisa 10. Com três gols e duas assistências, Leo chegou ao seu décimo hat-trick com a camisa albiceleste. Além das participações em cinco dos seis gols do jogo, Messi dominou o meio de campo da partida com passes e arrancadas.

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 6X0 BOLÍVIA

10ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires

🥅 Gols: Messi (18'/1ºT)(38'/2ºT)(40'/2ºT), Lautaro Martínez(42'/1ºT), Julián Álvarez (47'/1ºT) e Thiago Almada(24'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Algarañaz (BOL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Rulli; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo, Alexis Mac Allister; Messi; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

BOLÍVIA (Técnico: Óscar Villegas)

Viscarra; Diego Medina, Marcelo Suárez, Haquín e José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus, Villamíl; Miguelito, Algarañaz e Chura.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega

🚩 Assistentes: Michael Orué; Jesús Sánchez

4️⃣ Quarto árbitro: Roberto Pérez

