Colômbia atropela o Chile nas Eliminatórias, e cola na Argentina

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 19:53 • Barranquilla (COL)

Nesta terça-feira (15), a Colômbia venceu o Chile por 4 a 0, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, pela 10 rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para do Mundo 2026. Sánchez abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Díaz, Durán e Sinisterra balançaram as redes na segunda etapa.

Primeiro tempo

O jogo começou muito movimentado, com os donos da casa fazendo valer o mando de campo. Córdoba chutou para fora, nos primeiros minutos e Árias também chegou, mas parou no goleiro Cortés. O gol saiu aos 34 minutos, após uma cobrança de escanteio, onde Lucumí cabeceou e por sorte a bola bateu na cabeça de Sánches, tirando qualquer chance de defesa do Cortés. No minuto final da primeira etapa, a Colômbia ampliou o placar, com Díaz, que chutou de cobertura na saída do goleiro chileno. No entanto, a arbitragem marcou impedimento de Díaz, e invalidou o gol.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou do mesmo jeito que foi o primeiro tempo: com a Colômbia mandando no jogo. Não demorou muito para Luís Díaz ampliar o placar, após receber um passe de James e finalizar de dentro da área, aos seis minutos. O jogo seguiu, e 30 minutos, depois, em um contra-ataque, puxado por Sinisterra, Durán fez o terceiro. No apagar das luzes, Sinisterra carimbou o selo de goleada da Colômbia para cima do Chile.

O que vem pela frente

Ambas as seleções voltam a campo apenas em novembro, na última Data Fifa do ano, quando a Colômbia enfrenta o Uruguai fora de casa, no dia 15, e Equador, no dia 19. O Chile, por sua vez, enfrenta a Peru no dia 15 e a Venezuela no dia 19. Todos os jogos são válidos pela Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 3X0 CHILE

10ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla

🥅 Gols: Sánchez(34'/1ºT), Díaz (06'/2ºT), Durán (36'/2ºT), Sinisterra (45+3'/2ºT) para a Colômbia

🟨 Cartões amarelos: Córdoba, Mojica (COL); Pulgar, Tapia (CHI)

🟥 Cartões vermelhos: -

James Rodríguez e Durán comemoram gol da Colômbia contra o Chile (Foto: Raul Arboleda/AFP)

⚽ ESCALAÇÕES

Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas, Santiago Arias, Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica(Cabal); Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez(Quintero); John Arias(Carrascal), Luís Díaz(Sinisterra) e Jhon Córdoba(Durán).

Chile (Técnico: Ricardo Gareca)

Brayan Cortés, Felipe Loyola, Benjamin Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames(Morales); Erick Pulgar(Ortegoza), Rodrigo Echeverría(Guerrero), Darío Osorio, Diego Valdés(Cepeda), Victor Dávila; Eduardo Vargas(Tapia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela

🚩 Assistentes: Lubin Torrealba; Alberto Ponte

4️⃣ Quarto árbitro: Jose Uzcategui

