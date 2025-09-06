A janela de transferências internacionais do futebol brasileiro se encerrou na última terça-feira (2), mas os clubes ainda têm a possibilidade de reforçar seus elencos com jogadores que estão livres no mercado, ou seja, sem vínculo com qualquer equipe. Pensando nisso, o Lance! listou alguns nomes de peso que poderiam ser reforços interessantes para os times da Série A.

Christian Eriksen (Meia)

Sem clube desde: 01/07/2025

Após deixar o Manchester United em junho, o meia dinamarquês segue sem destino definido. Com uma carreira consolidada na Inglaterra, Eriksen soma 35 jogos na última temporada, com cinco gols e quatro assistências. Aos 33 anos, o jogador poderia repetir movimentos recentes do mercado brasileiro, que já trouxe estrelas veteranas como Suárez e Payet.

Paco Alcácer (Atacante)

Sem clube desde: 01/07/2025

Com passagens marcantes por Barcelona e Borussia Dortmund, Paco Alcácer, de 32 anos, está sem clube desde que deixou o Sharjah FC, dos Emirados Árabes. Na última temporada, disputou 14 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Embora talvez não tenha mais espaço entre os times de maior investimento do Brasil, poderia ser uma peça útil em clubes intermediários da Série A.

Daniel Amartey (Zagueiro)

Sem clube desde: 13/09/2024

O zagueiro ganês, de 30 anos, deixou o Besiktas em 2024 e está livre no mercado desde então. Com mais de 50 jogos pela seleção de Gana, Amartey é conhecido pela imposição física e experiência atuando pelo lado direito da defesa. Pode ser uma oportunidade para equipes que buscam no mercado um jogador para aumentar a consistência no setor defensivo.

Alexis Pérez (Zagueiro)

Sem clube desde: 01/07/2025

Nome especulado em clubes como Vasco e Bahia nesta janela, o colombiano de 31 anos estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências. Com 1,81m, Pérez pode reforçar a zaga de equipes que ainda buscam solidez defensiva.

Diego Laxalt (Lateral-esquerdo)

Sem clube desde: 22/08/2025

Revelado como promessa no futebol uruguaio, Laxalt, de 32 anos, está livre após encerrar seu vínculo com o Dínamo Moscou. Na última temporada, atuou em 18 partidas pelo clube russo. O lateral-esquerdo e meio-campista já passou por Inter de Milão, Milan e Genoa, onde mais se destacou, com 117 jogos. Sua versatilidade pode ser atrativa para times brasileiros.

Com a impossibilidade de novas inscrições de jogadores do exterior, os atletas livres surgem como última cartada para os clubes brasileiros irem ao mercado e reforçarem seus elencos em 2025. Resta saber se algum deles desembarcará no país nos próximos meses.